La canción de Metallica que trata sobre nostalgia: es un clásico y puede ayudarlo a liberar este sentimiento

Metallica es una de las bandas con mayor fama y reconocimiento dentro del metal y la industria musical. La agrupación de James Hetfield ha construido un legado destacado a partir de una discografía llena de absolutos himnos generacionales.

Parte del éxito de esta banda se basa en su potencia, sus ‘solos’, y sus ‘riffs’, pero también en sus letras. Aunque algunas pueden sonar estridentes, también hay detalles emotivos en algunas de ellas, lo que ha identificado a sus fans.

Más noticias: 5 álbumes de metal de grandes bandas que acabaron en fiasco: Megadeth, Metallica y más

De hecho, en este caso les hablaremos sobre una canción en específico que habla sobre la nostalgia, y que se ha convertido en la banda sonora de los amantes de la banda.

La canción de Metallica que trata sobre la nostalgia

Para nadie es un secreto que Metallica se hizo famosa con la potencia y rebeldía del ‘Kill ‘Em All’. Este estilo generó un gran apego por parte de sus fanáticos.

Sin embargo, años después llegaron varias letras emotivas y baladas icónicas que también marcaron la trayectoria de la agrupación como es el caso de ‘Fade To Black’.

Este último éxito destacó de gran manera dentro de la lista de canciones del ‘Ride The Lightning’, especialmente por su forma de referirse a la tristeza.

Más noticias: ¿’Enter Sandman’? Estos son los 3 mejores solos en toda la discografía de Metallica

No obstante, en este caso hablaremos sobre otra emoción que trata de gran manera Metallica en sus canciones y es la nostalgia.

Esta emoción invade a miles de fanáticos. Justo así lo refleja perfectamente la banda con uno de sus mayores éxitos, como lo es nada más y nada menos que, ‘Nothing Else Matters’.

Dicho éxito resaltó de gran forma en el icónico ‘Black Album’ de la banda. Así lo logró por ser una balada de gran poder, con una letra que llegó al corazón de muchos.

Su significado fue construido por un James Hetfield que expresó su sentir durante algunas giras de Metallica, y lo plasmó con un título que explica que “nada más importa” que eso que se extraña en el momento.

Sin dudas esta canción es icónica, y si es fanático de Metallica lo puede ayudar a sentirse identificado y a liberar este sentimiento.

Aun así, cabe resaltar que si este sentimiento es demasiado recurrente, se recomienda inicialmente visitar a un especialista en salud mental, antes de utilizar este éxito como método para lidiar con esta emoción.