“Fixing a Hole” y tres canciones de Los Beatles que causaron polémica ¿Por qué?
Aunque la mayoría de las canciones de Los Beatles cuenta con un mensaje de optimismo y fueron bien recibidas, hubo algunas que fueron criticadas por sus letras.
Los Beatles fueron una de las bandas más influyentes de la música en el siglo XX. Formados en Liverpool en los años sesenta, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr pasaron de tocar en pequeños clubes a llenar estadios en todo el mundo.
Sus discos cambiaron la manera de hacer música y canciones como Yesterday, Let It Be o Hey Jude todavía se escuchan en la radio y en plataformas digitales.
Al principio, sus letras hablaban sobre el amor y la juventud, lo que les dio gran popularidad entre millones de personas. Con el tiempo, empezaron a experimentar con nuevos sonidos y temas más profundos.
Aunque la mayoría de sus canciones fueron bien recibidas, algunas provocaron críticas y hasta polémicas, ya fuera por referencias que parecían hablar de drogas, por frases incómodas o por críticas a la política de su época.
A lo largo de su carrera, el grupo no solo ofreció melodías alegres o románticas, también sorprendió con letras que generaron debate.
Estas canciones muestran que Los Beatles no solo hicieron canciones pegadizas, sino que también se atrevieron a hablar de temas que generaron debate
