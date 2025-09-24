“Fixing a Hole” y tres canciones de Los Beatles que causaron polémica ¿Por qué?

Los Beatles fueron una de las bandas más influyentes de la música en el siglo XX. Formados en Liverpool en los años sesenta, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr pasaron de tocar en pequeños clubes a llenar estadios en todo el mundo.

Sus discos cambiaron la manera de hacer música y canciones como Yesterday, Let It Be o Hey Jude todavía se escuchan en la radio y en plataformas digitales.

Al principio, sus letras hablaban sobre el amor y la juventud, lo que les dio gran popularidad entre millones de personas. Con el tiempo, empezaron a experimentar con nuevos sonidos y temas más profundos.

Aunque la mayoría de sus canciones fueron bien recibidas, algunas provocaron críticas y hasta polémicas, ya fuera por referencias que parecían hablar de drogas, por frases incómodas o por críticas a la política de su época.

Tres canciones polémicas de Los Beatles

A lo largo de su carrera, el grupo no solo ofreció melodías alegres o románticas, también sorprendió con letras que generaron debate.

Estas canciones muestran que Los Beatles no solo hicieron canciones pegadizas, sino que también se atrevieron a hablar de temas que generaron debate

“Fixing a Hole”

Incluida en el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1967, fue criticada porque se pensó que hablaba de drogas, en especial de heroína. La letra menciona “arreglar un agujero” y “dejar de divagar”, lo que muchos entendieron como una metáfora sobre consumir estupefacientes. Paul McCartney aclaró que la canción estaba inspirada en reparaciones en su casa y en la idea de encontrar tranquilidad para crear.

“Getting Better”

Esta canción generó reacciones por una parte que decía: “Solía ser cruel con mi mujer, la golpeaba y la alejaba de las cosas que amaba”. En ese tiempo, esta frase fue muy criticada, ya que la violencia doméstica era un tema que no se trataba en canciones.