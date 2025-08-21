Disney+ anuncia la llegada de ‘The Beatles Anthology’: ‘tracks’ y contenido inédito de la banda

Los Beatles volverán a llegar a Disney próximamente. Esta histórica banda dirá presente en la plataforma de streaming de esta compañía, con la llegada de un proyecto histórico como lo es ‘The Beatles Antology’.

Este proyecto es uno de los más queridos por parte de los amantes de la banda, incluso desde su lanzamiento a finales del siglo pasado.

En él se recopilan varias grabaciones musicales inéditas de la banda, y aquí les contaremos todos los detalles sobre esta llegada a Disney+, por parte de dicho documental.

¿Cuándo llegará ‘The Beatles Anthology’ a Disney+?

Nadie niega que los Beatles es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación logró reunir de manera exitosa el talento de artistas legendarios como George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney y John Lennon.

Durante sus años de trayectoria este grupo logró dejar éxitos y momentos inolvidables, pero, sus fans han mantenido una sed insaciable por conocer más lanzamientos de los Beatles.

Por ello, anuncios como el de este 21 de agosto son tan celebrados, cuando Disney+ reveló la llegada de ‘The Beatles Anthology’ a su catálogo.

Este documental presentará 9 episodios, incluido uno nunca visto, pero, a su vez, habrá más sorpresas para sus fans.

La banda junto a esto anunció la llegada de ‘The Beatles Anthology 2025’. En él se presentará la posibilidad de obtener los 3 volúmenes de este recopilatorio, pero, a su vez, un cuarto extra que nunca había sido lanzado.

Claramente ante esto, la emoción de los fanáticos es total, en especial por la posibilidad de ver nuevo material cinematográfico de esta banda, además de, por supuesto, nueva música en este cuarto volumen.

La llegada de este documental a Disney+ se dará el próximo 26 de noviembre en lo que será un estreno ansiado por todos los amantes de los Beatles.

El ‘tracklist’ del cuarto volumen

En cuanto al cuarto volumen de ‘Anthology’ los ‘tracks’ inéditos de los Beatles son los siguientes: