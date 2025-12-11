La canción más absurda de The Beatles que todos adoran, según la IA

Con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrimos cuál es la canción con la letra más absurda que, aun así, se convirtió en un éxito total. Le contamos cuál fue la elegida por la IA, los motivos detrás de su selección y le dejamos su icónica letra.

La canción más absurda de The Beatles que todos adoran

Chat GPT fue nuestra aliada para descrubir la canción, mencionando a ‘I Am the Walrus’ como la elegida. Este tema fue escrito por John Lennon en 1967, es famosa por tener una letra intencionalmente confusa y surrealista. Lennon mezcló palabras y frases sin un significado lógico directo, creando imágenes absurdas y oníricas.

El ejemplo claro está en líneas como: “Yellow matter custard dripping from a dead dog’s eye”, que en español traduce a: “Crema amarilla de sustancia goteando del ojo de un perro muerto”.

Parte de la motivación detrás de la letra fue burlarse de quienes analizaban obsesivamente las letras de las canciones de The Beatles, además de reflejar su interés por la poesía surrealista y el humor absurdo.

El resultado fue una canción que, aunque difícil de “entender” en sentido literal, captura una sensación y una atmósfera única que la hace inolvidable. Los oyentes se conectan más con la música, el ritmo y la emoción que con un mensaje concreto, convirtiéndola en un clásico del rock psicodélico.

Ha sido un sencillo aclamado por los críticos, convirtiéndose en un icono del rock psicodélico y está presente en listas de “las mejores canciones de todos los tiempos”.

Letra de ‘I Am the Walrus’ de The Beatles