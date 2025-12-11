The Beatles | Crédito: Universal Music Group

La canción más absurda de The Beatles que todos adoran, según la IA

El tema de The Beatles se convirtió en un icono del rock psicodélico, pero si le presta atención a la letra es totalmente confusa.

khernandez

En el rock, no todas las letras buscan un sentido lógico; muchas son metáforas extrañas, imágenes surrealistas o juegos de palabras que, pese a no tener un significado claro, se vuelven icónicas. Estas canciones se ganan un lugar en la cultura popular no tanto por lo que dicen, sino por cómo suenan y la emoción que transmiten. Sin embargo, con esta canción de The Beatles, es probable que la hayas disfrutado sin prestarle la atención suficiente a su letra y a todo lo que esconde detrás de su absurdo encanto.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrimos cuál es la canción con la letra más absurda que, aun así, se convirtió en un éxito total. Le contamos cuál fue la elegida por la IA, los motivos detrás de su selección y le dejamos su icónica letra.

La canción más absurda de The Beatles que todos adoran

Chat GPT fue nuestra aliada para descrubir la canción, mencionando a ‘I Am the Walrus’ como la elegida. Este tema fue escrito por John Lennon en 1967, es famosa por tener una letra intencionalmente confusa y surrealista. Lennon mezcló palabras y frases sin un significado lógico directo, creando imágenes absurdas y oníricas.

El ejemplo claro está en líneas como: “Yellow matter custard dripping from a dead dog’s eye”, que en español traduce a: “Crema amarilla de sustancia goteando del ojo de un perro muerto”. 

Parte de la motivación detrás de la letra fue burlarse de quienes analizaban obsesivamente las letras de las canciones de The Beatles, además de reflejar su interés por la poesía surrealista y el humor absurdo.

El resultado fue una canción que, aunque difícil de “entender” en sentido literal, captura una sensación y una atmósfera única que la hace inolvidable. Los oyentes se conectan más con la música, el ritmo y la emoción que con un mensaje concreto, convirtiéndola en un clásico del rock psicodélico.

Ha sido un sencillo aclamado por los críticos, convirtiéndose en un icono del rock psicodélico y está presente en listas de “las mejores canciones de todos los tiempos”.

Letra de ‘I Am the Walrus’ de The Beatles

Yo soy él, así como tú eres él

I am he, as you are he

Así como tú eres yo, y todos somos uno

As you are me, and we are all together

Mira cómo corren como cerdos de un arma

See how they run like pigs from a gun

Mira cómo vuelan, ¡estoy llorando!

See how they fly, I’m crying!

Sentado en un cornflake

Sitting on a cornflake

Esperando que llegue la camioneta

Waiting for the van to come

Camisa de corporación

Corporation t-shirt

Maldito martes estúpido

Stupid bloody Tuesday

Hombre, has sido un niño travieso

Man, you’ve been a naughty boy

Dejaste que tu cara se alargara

You let your face grow long

¡Soy el hombre huevo!

I am the egg man!

¡Ellos son los hombres huevo!

They are the egg men!

¡Yo soy la morsa!

I am the walrus!

¡Goo, goo, goo, joob!

Goo, goo, goo, joob!

Señor Ciudad, el policía sentado

Mister City, policeman sitting

Bonitos policías alineados en fila

Pretty little policemen in a row

¡Mira cómo vuelan como Lucy en el cielo!

See how they fly like Lucy in the sky!

¡Mira cómo corren!

See how they run!

¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando!

I’m crying! I’m crying!

¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando!

I’m crying! I’m crying!

Natillas de materia amarilla

Yellow matter custard

Goteando del ojo de un perro muerto

Dripping from a dead dog’s eye

Mujer de la pescadería Crabalocker

Crabalocker fishwife

Sacerdotisa pornográfica

Pornographic priestess

Chico, has sido una chica traviesa

Boy, you’ve been a naughty girl

Dejaste caer tus bragas

You let your knickers down

¡Soy el hombre huevo!

I am the egg man!

¡Ellos son los hombres huevo!

They are the egg men!

¡Yo soy la morsa!

I am the walrus!

¡Goo, goo, goo, joob!

Goo, goo, goo, joob!

Sentado en un jardín inglés

Sitting in an English garden

Esperando el Sol

Waiting for the Sun

Si el Sol no llega, te bronceas

If the Sun don’t come, you get a tan

De estar bajo la lluvia inglesa

From standing in the English rain

¡Soy el hombre huevo!

I am the egg man!

¡Ellos son los hombres huevo!

They are the egg men!

Yo soy la morsa

I am the walrus

¡Goo, goo, goo, joob!

Goo, goo, goo, joob!

Experto, especialista, fumadores sofocados

Expert, textpert, choking smokers

¿No crees que el payaso se ríe de ti?

Don’t you think the joker laughs at you?

Mira cómo sonríen como cerdos en un pocilga

See how they smile like pigs in a sty

Mira cómo se burlan, ¡estoy llorando!

See how they snide, I’m crying!

Semolina Pilchard

Semolina Pilchard

Escalando la Torre Eiffel

Climbing up the Eiffel Tower

Pingüino elemental cantando haré Krishna

Elementary penguin singing Hare Krishna

Hombre, deberías haberlos visto

Man, you should have seen them

Pateando a Edgar Allan Poe

Kicking Edgar Allan Poe

¡Soy el hombre huevo!

I am the egg man!

¡Ellos son los hombres huevo!

They are the egg men!

¡Yo soy la morsa!

I am the walrus!

 

