El ‘instrumento’ más raro que Los Beatles usaron en su canción ‘Lovely Rita’

A lo largo de la historia de la música, pocos grupos han dejado una huella tan profunda como The Beatles. Formados en Liverpool a comienzos de los años sesenta, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr transformaron para siempre el panorama musical con su creatividad, carisma y talento.

Desde sus primeros discos como Please Please Me y A Hard Day’s Night, hasta obras más experimentales como Revolver o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, la banda británica fue pionera en la combinación de estilos, técnicas de grabación y arreglos musicales.

Entre los muchos ejemplos de su espíritu experimental, uno de los más llamativos se encuentra en una de las canciones más alegres del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: “Lovely Rita”. En ella, los Beatles buscaron darle un toque único al tema, recurriendo a un elemento tan inesperado como ingenioso.

El “instrumento” más raro que usaron los Beatles

En “Lovely Rita”, los Beatles decidieron crear un sonido particular para acompañar las voces y darle un efecto divertido y distintivo a la canción. En lugar de usar un instrumento convencional, idearon un curioso invento: un peine envuelto en papel higiénico.

Este improvisado “instrumento” se tocaba soplando o hablando a través del papel, lo que producía una vibración similar a la de una kazoo casera. Los cuatro integrantes participaron en la grabación de esta parte, aportando un sonido que, aunque simple, se convirtió en una de las marcas más reconocibles de la canción.

La inclusión de este efecto demuestra el carácter innovador del grupo y su disposición a romper las reglas de la música pop tradicional.

En “Lovely Rita”, lo que podría parecer un simple detalle refleja la curiosidad y el ingenio que siempre distinguieron a los Beatles: la capacidad de convertir lo cotidiano, incluso un peine con papel, en arte.