Independiente Santa Fe perdería a importante jugador para clásico ante Millonarios: ¿De quién se trata?

Independiente Santa Fe y Millonarios empiezan a enfilarse hacia el clásico capitalino. Aunque ambos deben disputar otro compromiso antes, se palpita la emoción de un choque que puede ser definitorio para ambos.

Tanto el ‘león’ como el ‘embajador’ llegarán a este cotejo con la obligación de conseguir los 3 puntos, para así mejorar su posición en la tabla.

Sin embargo, el equipo santafereño perdería a una de sus figuras para este choque, debido a una lesión y aquí se lo contamos.

Santa Fe tendría importante baja ante Millonarios

Independiente Santa Fe protagonizó un importante choque ante Boyacá Chicó el pasado 17 de octubre. A pesar de los esfuerzos realizados, el marcador no pudo romperse, ya que culminó 0-0.

Sin embargo, hubo una baja en el camino, ya que sobre el final del encuentro, los capitalinos tuvieron que sustituir a Omar Fernández Frasica.

Este futbolista debió salir de la cancha, y el equipo capitalino posteó un comunicado médico donde confirmó que este integrante de su plantel sufrió una lesión.

Según lo revelado por el ‘león’, Frasica sufre una lesión muscular en su cuadriceps derecho, la cual quedará atenta a evolución por parte del jugador.

Este tipo de lesiones implican algunas semanas de descanso por parte del integrante del plantel, lo que dejaría ausente a Frasica para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios.

Claramente, esto implicará una baja importante para el ‘león’, quien no contaría con uno de sus titulares para este choque, en el que deberá contar con otras opciones, como Ángelo Rodríguez, quien sustituyó a Frasica en el último partido.

Dicho cotejo está pautado para el próximo 25 de octubre, cuando ambos equipos dejen todo su arsenal deportivo sobre la cancha a partir de las 6:20 p.m.

Sin dudas, este partido será clave para las aspiraciones de ambos equipos, y el desarrollo de la competencia de la Liga BetPlay 2025-II.

Una parada antes

Previa a la llegada del clásico capitalino, ambos equipos deberán disputar una fecha más. Por su parte, el Independiente Santa Fe jugará ante Independiente Medellín este 20 de octubre.

Mientras que, por otro lado, Millonarios jugará ante Atlético Bucaramanga el próximo 21 de octubre, cuando el ‘embajador’ juegue un partido clave para mantener sus aspiraciones de llegar a los cuadrangulares de semifinal.