¿Nacional o Junior? Este será el finalista de la Liga BetPlay 2025-II según la IA

La Liga BetPlay 2025-II llega a un momento clave. Este lunes se conocerá al equipo que acompañará a Deportes Tolima en la gran final, luego de que el conjunto pijao asegurara su clasificación como líder del Grupo B. Ahora, la atención se concentra en el Grupo A, donde Junior y Atlético Nacional son los únicos equipos con opciones de avanzar.

Esta jornada tendrá dos partidos determinantes: América vs. Nacional en Cali y Medellín vs. Junior en el Atanasio. Antes del pitazo inicial, Junior lidera el grupo con 11 puntos, mientras que Nacional ocupa la segunda posición con 8 unidades.

Este escenario le permite al equipo barranquillero avanzar con un empate, mientras que el club paisa está obligado a ganar y esperar una derrota del líder para mantener la esperanza de llegar a la final.

Además, ambos equipos se enfrentaron recientemente, el pasado 30 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aquel encuentro terminó 2-1 a favor de Junior, resultado que también influye en el análisis de cómo llegan ambos clubes a esta definición.

¿Nacional o Junior? Este sería el finalista según la IA

De acuerdo con el análisis de la Inteligencia Artificial, Junior parte como favorito para quedarse con el cupo a la final. Su ventaja en puntos, la posibilidad de clasificar incluso empatando y su regularidad en momentos decisivos le otorgan una proyección favorable.

Las estimaciones sitúan sus opciones de avanzar entre un 55% y un 60%, mientras que Atlético Nacional aparece con probabilidades entre el 40% y el 45%, ya que depende tanto de su propio resultado como del partido entre Medellín y Junior.

Aunque la disputa sigue abierta, el panorama favorece al cuadro barranquillero, que tiene en sus manos la clasificación. Nacional, por su parte, afronta una fecha final con menos margen de error, pero aún con la posibilidad matemática de dar la sorpresa.