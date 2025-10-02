Histórico estadio de fútbol en Italia estaría apunto de ser demolido: esta es la curiosa razón

El fútbol es una de las mayores pasiones en la historia de Italia como país. Miles de fanáticos han podido disfrutar del fútbol proveniente de esta nación, gracias a clubes, jugadores y estadios que son tradición para este deporte.

Este país cuenta con un sinfín de escenarios los cuales destacan por su arquitectura, pero también por la gran cantidad de eventos deportivos históricos realizados en ellos.

Más noticias: El importante listado de fútbol en el que figura Falcao García; entre los 100 mejores

Justamente uno de ellos se convirtió en noticia en las últimas horas, luego de que se revelara que está apunto de ser demolido.

Histórico estadio de fútbol en Italia está apunto de ser demolido

En Italia existe una gran particularidad con el manejo de los estadios de fútbol. La gran mayoría de estos son de carácter público, por lo que no le pertenecen a los clubes que juegan allí.

Solo pocos equipos cuentan con la propiedad de su estadio, como es el caso de la Juventus. Sin embargo, 2 históricos clubes más se suman a la lista de propietarios de su casa.

Este fue el caso de Milan e Inter, quienes optaron por comprar el San Siro, también reconocido como Giuseppe Meazza, por una cifra de más de 1.000 millones de euros.

Muchos fanáticos festejaron que esto finalmente sea realizado. No obstante, esta compra fue llevada a cabo con el objetivo de demoler este histórico escenario.

Según reveló el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, con este estadio se deberá seguir el mismo modelo que con el Wembley de Inglaterra.

Dicho escenario fue demolido para volver a construir sobre él un estadio más moderno. Esto se debería al hecho de que el estadio San Siro se considera sumamente anticuado, lo que perjudica a ambos clubes.

La idea de esto es que este proceso de demolición sea llevado a cabo en 2026, luego de que se cumpla el centenario por la apertura de dicha locación.

Más noticias: ¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre

Por el momento se desconoce el año exacto en el que se inauguraría este escenario, aunque la meta sería que sea de los encargados de liderar la plaza de Italia como anfitriona de la Eurocopa de 2032.

Hasta ahora no se han revelado nuevos detalles sobre este proceso de reconstrucción, pero se espera que los clubes revelen más aspectos para sus hinchas próximamente.