¿Qué pasa si Fortaleza gana, pierde o empata contra Bucaramanga? Así quedaría Santa Fe en la tabla

Santa Fe tendrá un ojo puesto en sus rivales este 26 de noviembre. El ‘león’ cayó ante Deportes Tolima el pasado martes, y complicó sus posibilidades de convertirse en finalista en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

A pesar de esto, el ‘león’ aun tiene posibilidades de lograr la clasificación, aunque deberá estar atento al resultado de sus próximas jornadas y del Atlético Bucaramanga vs Fortaleza de este 26 de noviembre.

Para que tenga en claro cada uno de los escenarios para los ‘cardenales’, aquí les contamos todas las posibilidades, de acuerdo al resultado entre el ‘Forta’ y los santandereanos.

La caída de Santa Fe

El inicio de Independiente Santa Fe en los cuadrangulares ha sido ciertamente negativo. El equipo bogotano cayó en su debut ante Atlético Bucaramanga, lo que demostró algunas falencias.

Varias de ellas fueron despejadas luego de la goleada ante Fortaleza, pero, muchas volvieron a aparecer luego de que cayera derrotado ante Deportes Tolima.

Los hinchas del ‘león’ confiaban plenamente en lograr una victoria en casa ante los tolimenses, pero esto no pudo ser.

A pesar de tener un jugador menos, el ‘vinotinto y oro’ se impuso a los capitalinos, lo que dejó un panorama complejo. Aun así, los hinchas del rojiblanco confían en la clasificación, aunque empieza a depender de otros resultados como el Atlético Bucaramanga vs Fortaleza.

Actualmente el panorama es el siguiente:

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

Ante esto, Santa Fe necesita un empate por parte de Fortaleza, con el objetivo de evitar que este se acerque en la tabla, pero, también mantiene a tiro a Atlético Bucaramanga. Aquí les mostramos como se movería la clasificación con cada resultado.

Fortaleza vence a Atlético Bucaramanga

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Fortaleza pierde contra Atlético Bucaramanga

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 7 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

Fortaleza y Atlético Bucaramanga empatan

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 5 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 1 punto

¿A qué hora es el Atlético Bucaramanga vs Fortaleza?

En caso de que desee seguir de cerca este partido, les contamos que está pautado para las 6:30 p.m. de este 26 de noviembre.