Estos serán los 8 equipos que clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Está Millonarios?

La Liga BetPlay 2025-II se prepara para abordar la recta final del torneo en su semestre 2025-II. Varios equipo aceleran en la carrera del torneo colombiano, con el objetivo de conseguir la deseada clasificación a cuadrangulares.
Algunos empiezan a perfilarse como favoritos a llevarse el gran título, mientras que otros hacen los últimos intentos para meterse en los primeros 8.
Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos
En este caso, les hablamos sobre el panorama actual, e incluso, les mostramos la clasificación actual de la Liga BetPlay 2025-II-
Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2025-II
Durante este fin de semana se vivieron grandes emociones en la Liga BetPlay 2025-II. La fecha 13 dejó varios partidos imperdibles, como el choque entre Millonarios y Atlético Nacional.
Algunos clubes lograron 3 puntos claves, mientras que otros cayeron de manera inesperada. La tabla de clasificación quedó de esta manera tras el encuentro.
1- Junior de Barranquilla – 25 puntos
2- Atlético Bucaramanga – 24 puntos
3- Independiente Medellín – 24 puntos
4- Fortaleza – 24 puntos
5- Atlético Nacional – 23 puntos
6- Deportes Tolima – 20 puntos
7- Independiente Santa Fe – 20 puntos
8- Alianza – 19 puntos
9- Llaneros – 18 puntos
10- Deportivo Cali – 17 puntos
11- Once Caldas – 16 puntos
12- Deportivo Pereira – 15 puntos
13- América de Cali – 14 puntos
14- Rionegro Águilas – 14 puntos
15- Millonarios – 14 puntos
16- Envigado – 13 puntos
17- Unión Magdalena – 12 puntos
18- Boyacá Chicó – 11 puntos
19- La Equidad – 11 puntos
20- Deportivo Pasto – 10 puntos
Esto claramente muestra un favoritismo para los 8 equipos líderes, pero la carrera aun no termina.
Los 8 clasificados según la IA
Para poder dar un pronóstico claro sobre los clasificados, hemos optado por consultar a la IA. Claramente dar una predicción resulta complejo, especialmente por los partidos que restan.
Más noticias: Rodrigo Holgado, del América de Cali, fue suspendido por 1 año: ¿hasta cuándo tiene contrato?
Sin embargo, Gemini, la inteligencia artificial se atrevió a elegir 8 equipos como los clasificados a los cuadrangulares:
1- Junior de Barranquilla
2- Atlético Bucaramanga
3- Independiente Medellín
4- Fortaleza
5- Atlético Nacional
6- Deportes Tolima
7- Independiente Santa Fe
8- Llaneros
Dicho panorama dejaría afuera a equipos de talla importante en el país como Millonarios, América de Cali o Deportivo Cali.