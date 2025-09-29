Estos serán los 8 equipos que clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Está Millonarios?

La Liga BetPlay 2025-II se prepara para abordar la recta final del torneo en su semestre 2025-II. Varios equipo aceleran en la carrera del torneo colombiano, con el objetivo de conseguir la deseada clasificación a cuadrangulares.

Algunos empiezan a perfilarse como favoritos a llevarse el gran título, mientras que otros hacen los últimos intentos para meterse en los primeros 8.

En este caso, les hablamos sobre el panorama actual, e incluso, les mostramos la clasificación actual de la Liga BetPlay 2025-II-

Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2025-II

Durante este fin de semana se vivieron grandes emociones en la Liga BetPlay 2025-II. La fecha 13 dejó varios partidos imperdibles, como el choque entre Millonarios y Atlético Nacional.

Algunos clubes lograron 3 puntos claves, mientras que otros cayeron de manera inesperada. La tabla de clasificación quedó de esta manera tras el encuentro.

1- Junior de Barranquilla – 25 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 24 puntos

3- Independiente Medellín – 24 puntos

4- Fortaleza – 24 puntos

5- Atlético Nacional – 23 puntos

6- Deportes Tolima – 20 puntos

7- Independiente Santa Fe – 20 puntos

8- Alianza – 19 puntos

9- Llaneros – 18 puntos

10- Deportivo Cali – 17 puntos

11- Once Caldas – 16 puntos

12- Deportivo Pereira – 15 puntos

13- América de Cali – 14 puntos

14- Rionegro Águilas – 14 puntos

15- Millonarios – 14 puntos

16- Envigado – 13 puntos

17- Unión Magdalena – 12 puntos

18- Boyacá Chicó – 11 puntos

19- La Equidad – 11 puntos

20- Deportivo Pasto – 10 puntos

Esto claramente muestra un favoritismo para los 8 equipos líderes, pero la carrera aun no termina.

Los 8 clasificados según la IA

Para poder dar un pronóstico claro sobre los clasificados, hemos optado por consultar a la IA. Claramente dar una predicción resulta complejo, especialmente por los partidos que restan.

Sin embargo, Gemini, la inteligencia artificial se atrevió a elegir 8 equipos como los clasificados a los cuadrangulares:

1- Junior de Barranquilla

2- Atlético Bucaramanga

3- Independiente Medellín

4- Fortaleza

5- Atlético Nacional

6- Deportes Tolima

7- Independiente Santa Fe

8- Llaneros

Dicho panorama dejaría afuera a equipos de talla importante en el país como Millonarios, América de Cali o Deportivo Cali.