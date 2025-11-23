Independiente Medellín vs Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el ‘clásico paisa’

Los cuadrangulares siguen al rojo vivo, y esta vez presentan un Atlético Nacional vs Independiente Medellín. Los dos equipos de la capital de Antioquia volverán a medirse, en un choque que será imperdible.

Ambos equipos viven realidades diferentes, ya que los ‘verdolagas’ consiguieron triunfar en su debut, a diferencia del equipo de azul y rojo.

Por esto, ambos saldrán a buscar la victoria en un partido imperdible, del cual a continuación les dejamos cada uno de los detalles.

El comienzo de los cuadrangulares

Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay 2025-II ha demostrado la gran cantidad de emociones que promete para sus aficionados.

Miles de hinchas han podido disfrutar tanto en los cuadrangulares, como de esta ronda final, donde varios equipos han empezado a dejar el todo por el todo.

Algunos clubes ya completaron 2 fechas, como fue el caso de Independiente Santa Fe, quien derrotó a Fortaleza por la fecha 2, mientras que otros empiezan a perfilar su segundo choque.

Tal es el caso de los equipos de Medellín, los cuales se medirán en pocas horas para escribir un nuevo capítulo de la rivalidad del fútbol en Antioquia.

Luego de los respectivos debuts de cada equipo, y de los choques recientes, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II en sus cuadrangulares marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Atlético Nacional – 3 puntos

2- Junior de Barranquilla – 3 puntos

3- Independiente Medellín – 0 puntos

4- América de Cali – 0 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 4 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

En este caso, el equipo que buscará dar la sorpresa será el Independiente Medellín, al derrotar a su acérrimo rival y conseguir los primeros 3 puntos.

Sin embargo, el ‘verdolaga’ confía en llevarse la victoria y comenzar a perfilarse para la gran final.

Hora y dónde ver EN VIVO el Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Si desea ver este partido, les contamos que su inicio se dará este mismo 23 de noviembre, a partir de las 5:45 p.m., cuando la pelota empiece a definir el partido entre ambos clubes desde el estadio Atanasio Girardot.

Este choque podrá ser visto a través de las señales de WinSports+.