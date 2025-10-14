Atlético Nacional vs Deportivo Cali: hora y dónde seguir EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2025-II

Atlético Nacional y Deportivo Cali se miden este 14 de octubre en la Liga BetPlay 2025-II. El combinado ‘paisa’ confía en poder sumar de a 3, mientras que los ‘azucareros’ buscarán una victoria en un partido clave para una posible entrada a los primeros 8.

Este choque será un partido entre 2 grandes del fútbol en Colombia, pero, a su vez, tendrá el enfrentamiento entre clubes de la parte alta de la tabla.

En caso de que quiera ver este partido, les contamos todos los detalles sobre este encuentro, includo, donde podrá seguirlo.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

El segundo semestre del 2025 ha dejado una amplia cantidad de emociones para los amantes del balompié colombiano.

Equipos de gran nivel se han enfrentado, y han demostrado su ambición por llegar a las posiciones altas de la tabla que les permita llegar a los cuadrangulares de semifinal en los próximos meses.

Por el momento con 15 fechas disputadas, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 30 puntos

2- Junior de Barranquilla – 28 puntos

3- Fortaleza – 28 puntos

4- Independiente Medellín – 27 puntos

5- Atlético Nacional – 24 puntos

6- Deportes Tolima – 23 puntos

7- Llaneros – 22 puntos

8- Independiente Santa Fe – 20 puntos

9- Deportivo Cali – 20 puntos

10- Alianza – 20 puntos

11- Once Caldas – 19 puntos

12- Rionegro Águilas – 18 puntos

13- América de Cali – 17 puntos

14- Millonarios – 17 puntos

15- Envigado – 16 puntos

16- Deportivo Pereira – 15 puntos

17- Unión Magdalena – 15 puntos

18- Deportivo Pasto – 12 puntos

19- Boyacá Chicó – 12 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Los únicos 2 encuentros que quedan por disputar en la fecha 15 son:

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Millonarios vs Deportivo Pereira

El primero de ellos, entre caleños y antioqueños se llevará a cabo este 14 de octubre, y la pelota empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m, desde el césped del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Dónde seguir el Atlético Nacional vs Deportivo Cali?

Si desea seguir este partido, les contamos que puede hacerlo con más pasión y menos técnica a través del Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Del mismo modo, la señal oficial puede ser vista a través de WinSports+.