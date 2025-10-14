Atlético Nacional vs Deportivo Cali: hora y dónde seguir EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2025-II
Atlético Nacional y Deportivo Cali deberán buscar los 3 puntos en la fecha 15, pra mejorar su posición en la tabla de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional y Deportivo Cali deberán buscar los 3 puntos en la fecha 15, pra mejorar su posición en la tabla de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional y Deportivo Cali se miden este 14 de octubre en la Liga BetPlay 2025-II. El combinado ‘paisa’ confía en poder sumar de a 3, mientras que los ‘azucareros’ buscarán una victoria en un partido clave para una posible entrada a los primeros 8.
Este choque será un partido entre 2 grandes del fútbol en Colombia, pero, a su vez, tendrá el enfrentamiento entre clubes de la parte alta de la tabla.
Más noticias: ¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre
En caso de que quiera ver este partido, les contamos todos los detalles sobre este encuentro, includo, donde podrá seguirlo.
El segundo semestre del 2025 ha dejado una amplia cantidad de emociones para los amantes del balompié colombiano.
Equipos de gran nivel se han enfrentado, y han demostrado su ambición por llegar a las posiciones altas de la tabla que les permita llegar a los cuadrangulares de semifinal en los próximos meses.
Más noticias: Histórico estadio de fútbol en Italia estaría apunto de ser demolido: esta es la curiosa razón
Por el momento con 15 fechas disputadas, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
1- Atlético Bucaramanga – 30 puntos
2- Junior de Barranquilla – 28 puntos
3- Fortaleza – 28 puntos
4- Independiente Medellín – 27 puntos
5- Atlético Nacional – 24 puntos
6- Deportes Tolima – 23 puntos
7- Llaneros – 22 puntos
8- Independiente Santa Fe – 20 puntos
9- Deportivo Cali – 20 puntos
10- Alianza – 20 puntos
11- Once Caldas – 19 puntos
12- Rionegro Águilas – 18 puntos
13- América de Cali – 17 puntos
14- Millonarios – 17 puntos
15- Envigado – 16 puntos
16- Deportivo Pereira – 15 puntos
17- Unión Magdalena – 15 puntos
18- Deportivo Pasto – 12 puntos
19- Boyacá Chicó – 12 puntos
20- La Equidad – 11 puntos
Los únicos 2 encuentros que quedan por disputar en la fecha 15 son:
El primero de ellos, entre caleños y antioqueños se llevará a cabo este 14 de octubre, y la pelota empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m, desde el césped del estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Si desea seguir este partido, les contamos que puede hacerlo con más pasión y menos técnica a través del Rock N’ Gol de Radioacktiva.
Del mismo modo, la señal oficial puede ser vista a través de WinSports+.
MÁS SOBRE: