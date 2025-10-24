Dimayor dio nuevo veredicto por sanción a Alfredo Morelos: ¿Ya puede jugar?

Alfredo Morelos ha sido uno de los polémicos protagonistas del fútbol colombiano en los últimos días. El atacante no ha podido ser parte de los últimos partidos de Atlético Nacional, debido a una dura sanción.

Este delantero obtuvo un duro castigo, luego de simular un penal ante Boyacá Chicó. Este fue cobrado y le permitió al ‘verdolaga’ igualar el encuentro.

A pesar de esto, el club ‘paisa’ ha intentado bajo todos los medios disminuir esta sanción, aunque no ha tenido frutos, y de hecho, la Dimayor dio un nuevo veredicto durante el pasado 23 de octubre.

La Dimayor dio nuevo veredicto sobre el caso de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos vivió una situación ciertamente polémica en uno de los últimos choques de Atlético Nacional. En un partido que tuvo al ‘verdolaga’ abajo en el marcador ante Boyacá Chicó, el delantero fingió un penal, el cual selló el empate en el partido.

Esto levantó gran polémica, no solo para los hinchas de Boyacá Chicó, sino también por la confesión de Morelos en rueda de prensa, quien aseguró que sintió el contacto y se dejó caer.

Dicha declaración encendió las alarmas en la Liga BetPlay. Por ello, la propia competencia optó con sancionar al delantero.

Este castigo fue de 2 semanas, y una multa de más de 80 millones de pesos. Dicha sanción deja a Morelos fuera por varios encuentros, como el más reciente ante Deportivo Pasto que no pudo disputar.

Sin embargo, para evitar más ausencias por parte de este jugador clave, los ‘verdolagas’ presentaron un recurso apelativo, y la Dimayor volvió a tomar una decisión el 23 de octubre.

A pesar del optimismo de los fanáticos ‘verdolagas’, la Dimayor mantuvo su decisión. Esta organización rechazó el recurso de Atlético Nacional, por lo que Morelos no podrá ser parte de los próximos partidos del equipo ‘paisa’.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Con este castigo, el regreso de este delantero se daría el próximo 30 de octubre, cuando Atlético Nacional se mida a Llaneros.

Por ello, el ‘verdolaga’ también se perdería el clásico de este fin de semana ante Independiente Medellín por la Liga BetPlay-II.