Millonarios vs Atlético Nacional: hora y dónde ver el superclásico del fútbol colombiano

Millonarios vs Atlético Nacional es, sin lugar a dudas, el partido central de esta jornada en la Liga BetPlay 2025-II. El equipo ‘embajador’ jugará contra los ‘verdolagas’, con el objetivo de conseguir 3 puntos.

Los capitalinos visitarán un campo complicado como lo es el del Atanasio Girardot, para continuar con su búsqueda de entrar a los 8 primeros.

Este partido guarda gran cantidad de emociones para los amantes del Fútbol Profesional Colombiano, y por ello, para que no se pierda este ‘superclásico’ les tenemos todos los detalles.

¿Cómo va la tabla de la Liga BetPlay 2025-II?

Millonarios y Atlético Nacional han afrontado un desarrollo complicado en este segundo semestre del 2025 en la Liga BetPlay.

Tanto los ‘albiazules’ como los ‘paisas’ han perdido puntos inesperados en el camino, lo que los ha llevado a estar en una actualidad complicada en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II.

Por el momento, la tabla de clasificaciones del torneo local marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 24 puntos

2- Junior de Barranquilla – 22 puntos

3- Independiente Medellín – 21 puntos

4- Fortaleza – 21 puntos

5- Atlético Nacional – 20 puntos

6- Deportes Tolima – 20 puntos

7- Llaneros – 18 puntos

8- Deportivo Cali – 17 puntos

9- Independiente Santa Fe – 17 puntos

10- Once Caldas – 16 puntos

11- Alianza – 16 puntos

12- Deportivo Pereira – 14 puntos

13- Millonarios – 14 puntos

14- América de Cali – 13 puntos

15- Envigado – 12 puntos

16- Rionegro Águilas – 11 puntos

17- Unión Magdalena – 11 puntos

18- La Equidad – 11 puntos

19- Boyacá Chicó – 11 puntos

20- Deportivo Pasto – 10 puntos

Claramente, Millonarios necesita esta victoria, con el objetivo de acercarse a los 8 primeros clasificados. Mientras que, Atlético Nacional deberá buscar 3 puntos, que le eviten arriesgar su puesto dentro de los cuadrangulares.

Hora y dónde ver EN VIVO Millonarios vs Atlético Nacional

En caso de que desee disfrutar este partido, iniciará este 27 de septiembre, y el puntapié inicial se llevará a cabo a las 8:30 p.m desde el estadio Atanasio Girardot de Medellín, casa de Atlético Nacional.

Si desea ver este partido, puede hacerlo a través de la señal de WinSports, y también puede seguirlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.