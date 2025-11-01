Revelan los audios del VAR sobre el polémico penal en el partido Llaneros vs. Atlético Nacional ¿Hubo error?

Durante la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025 se presentaron varios encuentros polémicos entre los equipos colombianos, uno de ellos el de Llaneros vs. Atlético Nacional, en donde un penal logró causar toda una discusión en redes sociales. El partido se realizó el pasado jueves 30 de octubre del 2025 y desde entonces, el tema se volvió tendencia y todos hablan sobre si, en realidad, se tomó una buena o una mala decisión por parte del arbitro y el VAR.

Todo empezó en el minuto 35, cuando el árbitro decidió pitar un penal a favor de Atlético Nacional por una jugada en el área. Dairon asprilla estaba muy cerca de rematar una jugada, cuando recibió un fuerte golpe por parte de Eyder Restrepo, quien cayó al suelo y no pudo terminar la jugada.

Leer más: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras goleada de Nacional a Medellín

De inmediato, Luis Matorel, juez central, decidió pitar un penal a favor de Nacional, algo que no fue tan bien recibido por parte de Llaneros, quienes, en varias oportunidades, aseguraron que no era justo. Ante esto, el VAR empezó a revisar la jugada, antes de tomar la decisión final, y el árbitro pudo ver la jugada desde diferentes ángulos antes de poder pitar el penal.

¿Fue o no penal a favor de Nacional? Esto dijo el VAR

En las últimas horas, se dieron a conocer los audios del VAR, en donde todos los árbitros hablan sobre si en realidad era una jugada de penal por una patada al jugador de Nacional o si solo era un contacto sutil. La discusión duró varios minutos, pero al final, quien tomaba la decisión de Luis Matorel, quien tenía todo el control en el campo de juego.

“Encuentro claramente que ahí lo toca. Pero no es una patada, es un contacto muy sutil”, mencionan desde el VAR. Pero ante esto, Matorel respondió de otra manera, asegurando que él vio algo completamente diferente en el área de juego.

Seguir leyendo: La cantidad de dinero que recibió Atlético Nacional por Copa Libertadores: ¿una millonada?

“Yo observo que el jugador cinco blanco patea al jugador verde de manera imprudente. Veo una patada; no toca ni mira la pelota“, mencionó el juez central, asegurando que sí se trataba de un penal.

Nuevamente, el VAR habla manifestando que ellos no encuentran el penal en el campo de juego, por lo que consideran que se trató solo de un contacto leve. “Nosotros acá en cabina, determinamos que no hay infracción”, concluyeron.

Tras terminar de revisar, Luis Matorel menciona que sí ve la patada, por lo que para él es una clara jugada de penal, la cual se cobra a favor de Nacional y termina en gol para el equipo verdolaga. La discusión pasó de la cancha a redes, donde todos hablan de una supuesta “mala decisión”.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las versiones por parte de los equipos, pero hay quienes piden una dura sanción para el juez central del partido. Sin embargo, la Dimayor no se ha referido al tema, por lo que todo sería legitimo.