Video: así se vería el estadio flotante diseñado especialmente para el Mundial de 2034

Actualmente podría decirse que el fútbol no es solo un deporte. Es un fenómeno que mueve multitudes y despierta pasiones en todo el mundo. Cada partido reúne a miles de aficionados que encuentran en la emoción del juego una fuente de alegría, identidad y comunidad.

Pero más allá de la pasión, el fútbol se ha convertido en un negocio en constante crecimiento, que ha escalado hasta niveles de alta tecnología. Desde sistemas de iluminación y pantallas gigantes hasta aplicaciones interactivas y estadios inteligentes, la innovación permite que los encuentros se vivan de manera más intensa y cercana, transformando cada estadio en un verdadero espectáculo para los sentidos.

Ahora bien, si nos enfocamos en los torneos importantes de este deporte, el Mundial es uno de los encuentros más esperados por miles de fanáticos y por cada selección que lleva años de preparación para darla toda en la cancha e intentar llevarse el triunfo a su país. La inversión, el turismo y la diversidad de culturas, llevan a este evento a otro nivel, que no para de emocionar a miles de personas más que por ver a sus jugadores favoritos por la experiencia.

Le puede interesar: ¿Dayro Moreno será convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026? Esto dijo el futbolista

¿Dónde y como se verá el estadio flotante?

Arabia Saudi, presento su proyecto destinado par el Mundial de 2034. Se trata de un estadio que se encontrará suspendido a 350 metros de altura. Con capacidad para más de 46.000 espectadores, este lugar ofrecerá una experiencia de alto nivel en la cual incluirá, elementos de alta tecnología: paneles solares, sistema de refrigeración ecológicos y tecnología de realidad aumentada.

La construcción de dicho complejo, está destinada para el 2027 y se estima que se finalice aproximadamente en el 2032, a tiempo para que se lleven a cabo varios partidos antes del Mundial. Este proyecto llevará el nombre de “Estadio Sky” y hace parte del proyecto del príncipe heredero Mohammed bin Saloman, que busca posicionar su reino como un referente mundial de fútbol, infraestructura y tecnología.

Sky estadio modelo:

Escrito por: Stefania Torres