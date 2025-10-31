¿Cuánto vale una boleta para el Mundial 2026? FIFA confirmó venta de nuevas entradas

El Mundial está cada vez más cerca y la fiebre del fútbol alcanza su punto más alto. El torneo, que se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ha anunciado las fases de venta de boletos para que los aficionados puedan asegurar su lugar y apoyar a sus selecciones favoritas desde las gradas.

Antes de planear el viaje, es fundamental que tenga en cuenta las recomendaciones y requisitos específicos de cada país sede, como el estado migratorio, la documentación necesaria, los permisos de ingreso y otros trámites que garanticen una estadía segura y sin contratiempos durante el evento deportivo más esperado del mundo.

¿Cuánto valen las boletas para el Mundial?

Los precios varían según la categoría, el estadio y la selección que vaya a jugar. En el caso de México se mantendrán costos variables, mientras que en Estados Unidos, se aplicarán precios dinámicos. Para el público general se ofrecieron cuatro categorías entre ellas: CAT1, CAT2, CAT3 Y CAT4, siendo la CAT1 la más cara y de ahí en adelante disminuyendo su costo.

Se estima que los boletos de inauguración en cada país, tendrán un costo de: México desde los 2.868.734 millones de pesos a los 7.027.436 millones de pesos. En Estados Unidos desde los 2.156.364 millones de pesos a los 10.531.527 millones de pesos. Finalmente, en Canadá, desde 1.366.980 de pesos a los 6.731.285 millones de pesos.

Cabe resaltar que, el boleto más caro de todo el torneo será el de la final que se disputará en New York. En CAT1, contará con un valor de 6.730 dólares, 25.914.874 millones de pesos, CAT2 4.21O dólares, 16.239.948 millones de pesos, CAT3, 2.790 dólares, 10.762.341 millones de pesos y CAT4, 2.030 dólares, 7.830.664 millones de pesos.

La primera fase de compra se abrió en los primeros días de octubre , mientras que la segunda del 27 al 31 de octubre. Finalmente, la tercera fase del sorteo se habilitará a partir del 5 de diciembre, una vez realizado el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington. “En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos”, publicó FIFA en su portal web.

Tenga en cuenta que, la FIFA habilitó su portal oficial de boletos, conocido como ‘FIFA Ticketing Marketplace’, donde los aficionados pueden comprar o revender entradas para los partidos de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, esta modalidad solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, ya que en México la reventa de boletos está prohibida por ley.

Aunque existen plataformas que permiten la reventa entre particulares, estas no están reconocidas oficialmente por la FIFA y su uso puede implicar riesgos de comprar boletos falsos o de adquirirlos en precios excesivos.

Escrito por: Stefania Torres