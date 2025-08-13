¿Por latino? Futbolista colombiano en Corea recibió 12 multas desde que llegó al país

Pablo Sabbag, delantero barranquillero conocido en el fútbol colombiano por su paso por equipos como La Equidad y Deportivo Cali, está dando de qué hablar en redes sociales.

El jugador, apodado “El Jeque”, llegó a comienzos de este año al Suwon FC de la liga surcoreana y recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales tras contar una curiosa experiencia de su estadía en el país asiático.

Le puede interesar: La millonada que ganará Luis Díaz por día, hora y minuto en el Bayern Múnich

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sabbag compartió aspectos positivos y negativos de su vida en Corea del Sur, destacando tanto su rendimiento deportivo como situaciones inesperadas fuera de la cancha.

El futbolista ha recibido 12 multas en 6 meses

El futbolista reveló que desde su llegada a Seúl ha recibido 12 multas de tránsito. Según explicó, el principal motivo ha sido el desconocimiento del idioma y de algunas reglas de circulación en el país, lo que le ha costado varios comparendos en poco tiempo.

En la publicación, incluso mostró imágenes de las fotomultas que le han llegado a su residencia.

“Esto es lo malo de ser latino en Corea del Sur”, comentó en el video, antes de revelar que todo ocurrió en un lapso de seis meses.

Mire también: ¿Cuándo iniciarán temporada las ligas de Europa? Fechas y partidos de fútbol inaugurales

A pesar de estos inconvenientes, Sabbag aseguró que su experiencia en Corea ha sido enriquecedora. Resaltó que ha marcado 10 goles desde su llegada al Suwon FC, que vive en una ciudad que considera fascinante y que incluso tuvo la oportunidad de grabar su primera canción de K-Pop.

En sus propias palabras, definió su estadía como: “12 fotomultas – 1 canción”, un resumen que mezcla sus vivencias deportivas, culturales y cotidianas en el país asiático.