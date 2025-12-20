Hora y dónde ver en VIVO HOY Real Madrid vs. Sevilla por La Liga de España

El Real Madrid vuelve al ruedo y, después de obtener una victoria, quiere hacer hasta lo imposible para seguir destacando y darle una alegría a sus hinchas, quienes no estaban felices con los últimos resultados. Pese a eso, ya tienen todo listo para enfrentar al Sevilla hoy sábado 20 de diciembre del 2025 en el Santiago Bernabéu.

Pronto van a llegar a la mitad de la temporada de la Liga de España y, pese a que comenzaron con pie derecho, con el paso de los días las cosas se fueron complicando, al punto que perdieron algunas casillas en la tabla de posiciones. Por lo que hay mucha presión de que los merengues se queden con el triunfo esta tarde, pero superar al Sevilla no será nada fácil.

Hora y dónde ver Real Madrid vs. Sevilla en La Liga de España

Este es el partido de la fecha 17 de la Liga de España; será uno de los más reñidos. El Sevilla viene de un fuerte golpe, teniendo en cuenta que quedaron eliminados de la Copa del Rey. Además, se encuentran en la novena posición, mientras que el Real Madrid está a tan solo cuatro puntos de poder obtener el primer lugar, pero viene de muchas desilusiones por Champions League.

El encuentro deportivo se va a jugar HOY sábado 20 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. hora Colombia en el estadio Santiago Bernabéu y tendrá transmisión en VIVO en ESPN por Disney+.

Ya los equipos mostraron sus convocatorias, por lo que este será el último partido del equipo merengue en el Bernabéu en el 2025. En esta oportunidad, Fede Valverde se queda por fuera del torneo por un cuadro gripal que lo viene afectando desde hace varios días, al igual que Endrick, que tampoco fue llamado para ser parte de este torneo.

Por su parte, el Sevilla ya dio a conocer que se preparó para este partido con el fin de evitar que el equipo de Madrid pueda marcar goles, teniendo en cuenta que Mbappé estará en la titular, pendiente del balón para concretar el gol.