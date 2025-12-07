¿Daniel Muñoz se lesionó? El futbolista prendió las alarmas tras ausencia en el Crystal Palace

La ausencia de Daniel Muñoz en el encuentro entre Crystal Palace y Fulham, disputado el domingo 7 de diciembre, sorprendió a los seguidores del club y a los aficionados colombianos.

El lateral derecho, habitual titular desde su llegada a la Premier League, no apareció en la convocatoria y generó inquietud sobre los motivos de su ausencia.

Crystal Palace venció a Fulham sin un Daniel Muñoz que resultó lesionado ⚽🦅🚑 Las Águilas vencieron como visitante por 2-1. El entrenador Oliver Glasner se refirió al estado de salud del lateral. 🚑 El colombiano Jefferson Lerma ingresó al minuto 65′. 🔄 📊 Con el triunfo el… pic.twitter.com/1d07IMJyyC — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 7, 2025

Con el paso de las horas, el equipo londinense aclaró la situación. El club informó que Muñoz quedó por fuera del partido debido a una molestia en la rodilla catalogada como una “lesión menor”.

El técnico Oliver Glasner reiteró que la decisión se tomó para evitar riesgos y porque el futbolista presentó inflamación en la zona.

Daniel Muñoz causó preocupación en la Selección Colombia

Según explicó Glasner en declaraciones previas al partido, Muñoz presentó hinchazón en la rodilla y, por precaución, se optó por no incluirlo en la nómina ante Fulham. El entrenador añadió que esperan contar con él para el enfrentamiento frente al Manchester City la próxima semana.

Aunque se trata de una molestia leve, cualquier inconveniente físico del defensor genera preocupación en la Selección Colombia, que lo considera una pieza importante en el camino hacia el Mundial 2026. Por ahora, el cuerpo técnico del Palace confía en que su evolución sea rápida y esto no tenga repercusiones dentro del desempeño de Daniel con la Selección.

Por otro lado, en medio de su ausencia, surgió confusión entre algunos aficionados debido a un reporte de la prensa británica sobre la detención de un jugador de 29 años por presuntos hechos de agresión. En redes sociales, varios rumores señalaron el nombre de Muñoz; sin embargo, no existe información que confirme ese vínculo. Hasta el momento, se trata únicamente de una especulación sin fundamento.