Hora y dónde ver HOY a Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. RB Leipzig en la Copa de Alemania

Luis Díaz se convirtió en la figura del fútbol internacional; en los últimos encuentros deportivos ha demostrado que tiene todo para llegar al Mundial de fútbol de la FIFA 2026 y destacar con la Selección Colombia. Mientras tanto, está dando todo en el Bayern Múnich, en donde se convirtió en uno de los goleadores del equipo alemán.

El pasado domingo, el colombiano hizo triplete con unos goles que, sin duda, se robaron todos los aplausos y siguen posicionando al guajiro. Actualmente, el equipo se encuentra en el primer lugar de la Bundesliga con un total de 54 puntos y clasificó a la semifinal de la Copa de Alemania.

Ahora, tendrán que demostrar que tienen todo para poder avanzar a la siguiente ronda, así que este miércoles 11 de febrero del 2026, el Bayer Múnich recibe al RB Leipzig, en lo que sería uno de los encuentros más importantes de la fecha. Los dos grupos van con sed de victoria, pues quieren seguir avanzando y ganando para sumar puntos en el torneo.

Hora y dónde ver HOY miércoles a Luis Díaz en Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Copa de Alemania

Ya todo estaría listo para lo que sería el nuevo partido en el que se podría destacar Lucho Díaz, aunque no se tiene conocimiento sobre si este será titular o no; sí hay gran expectativa por los goles que podría marcar. En esta oportunidad, el equipo va a jugar contra el RB Leipzig en el estadio Allianz Arena HOY miércoles 11 de febrero desde las 2:45 p.m., hora Colombia, y se podrá ver en ESPN por Disney+.

Este partido hace parte de la semifinal de la Copa de Alemania y, aunque el camino no ha sido nada fácil para ninguno de los dos equipos, los dos siguen luchando para poder disputar la gran final. Pese a eso, el Bayern en este momento presenta algunas bajas por el estado de salud de varios de sus jugadores que presentan un gran desgaste físico.

Por otro lado, Leipzig tiene todo listo para poder ganar en esta oportunidad, tiene mucha confianza, pues ganó el último encuentro que tuvo como visitante, algo que lo motiva en esta oportunidad. Tiene algunas bajas en cuanto a los jugadores de la defensa, pero quieren plantear un juego donde esto no sea ningún impedimento para ganar.