¡Messi llega a Colombia en 2026! Fecha y detalles de su esperado partido en el Atanasio Girardot

La emoción entre los fanáticos del fútbol en Colombia está al máximo: Lionel Messi aterrizará en el país en 2026 para disputar un partido inolvidable en el Estadio Atanasio Girardot. La visita del astro argentino, considerada un evento histórico para la afición, ya comienza a generar expectativa sobre la fecha exacta y los detalles de su presentación. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

El reciente campeón de la Liga Norteamericana (MLS) llegará junto a todo su equipo del Inter del Miami a un cotejo contra el Atlético Nacional. Todo eso currirá en 2026 en el campo deportivo ubicado en la ciudad de Medellín. Aquí el contamos cuán será, pues la fecha ya está definida y usted podrá ser testigo de este gran suceso.

Lea también: Esta es la tabla de los mayores goleadores del mundo ¿Messi alcanzó a Cristiano Ronaldo?

Messi jugará en Colombia en 2026

El fútbol colombiano se prepara para vivir uno de los encuentros más inesperados, pero que dejará a más de un fanático del fútbol con las emociones al mil con el importante encuentro deportivo. Según se manifestó, este encuentro será fundamental para mostrar la preparación del conjunto ‘Verdolaga’ para el primer trimestre del 2026.

Durante una rueda de prensa que se realizará este 9 de diciembre, las leyendas del fútbol colombiano René Higuita y Francisco “Pacho” Maturana estarpan presentes en la mesa. De esta manera, se demuestra la importancia del amistoso que fue bautizado como ‘El partido de la historia’ y la revelancia histórica que tiene.

Las expectativas de los hinchas de Nacional y los amantes del deporte están arriba con el anuncio, pues será un compromiso que será recordado por el resto de los años. Según reveló el periodista Mauricio González Arteaga, el encuentro se llevará a cabo el próximo 31 de enero del 2026. El Estadio Atanasio Girardot el escenario que recibirá a ambos equipos en un cotejo que será inolvidable para todos y que podrá presenciar.

Le puede interesar: Las palabras de Lionel Messi a familia de Miguel Ángel Russo tras fallecimiento del técnico

De hacerse oficial el encuentro, Messi llegará a la capital antioqueña con el Inter de Miami, después de 13 años que fue su última visita fuera de la Selección Argentina. A él se le unen grandes jugadores como Édier Ocampo, Rodrigo de Paul, Luis Suaréz, Jordi Alba y más.