Colombia vs Noruega: hora y dónde ver el segundo partido de la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-20

Colombia vs Noruega será uno de los partidos protagonistas del Mundial Sub-20 este 2 de octubre. El combinado ‘tricolor’ jugará su segundo choque en una nueva fase de este importante torneo de selecciones.

El equipo dirigido por César Torres logró imponerse de gran manera en el primer partido de esta competencia, luego de derrotar por 1-0 a Arabia Saudita.

De la mano del talento de jovenes como Óscar Perea, el combinado ‘cafetero’ confía en poder llevarse su segunda victoria, y para que no se pierda este segundo choque, aquí les contamos los detalles.

Así va Colombia en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 ha sido una de las competencias protagonistas del mundo del fútbol en las últimas semanas. Talentos jovenes han brillado y confían en dar un gran torneo para sus selecciones.

Una de las nóminas es justamente la de Colombia, la cual se perfila como una de las favoritas para llegar lejos en este torneo.

Justamente ese poderío fue demostrado por la ‘tricolor’ en su debut a este torneo, cuando logró imponerse sobre Arabia Saudita, en un partido sumamente igualado hasta el final.

Los aficionados han empezado a emocionarse con este combinado, pero, la Selección Colombia Sub-20 deberá confirmar su papel de favorita en el segundo encuentro.

Dicho partido tendrá lugar contra un equipo que también empezó pisando fuerte en el torneo como lo es Noruega, una de las selecciones más prometedoras del viejo continente en el balompié de la actualidad.

El seleccionado europeo se impuso en el primer choque del Mundial Sub-20 a Nigeria por un marcador de 1-0, por lo que también saldrá a buscar imponerse en este nuevo partido.

Con estos 2 resultados, la tabla de clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Colombia – 3 puntos

2- Noruega – 3 puntos

3- Arabia Saudita – 0 puntos

4- Nigeria – 0 puntos

Sin lugar a dudas, esta segunda fecha será clave, sobre todo por una posible eliminación para Arabia Saudita o Nigeria.

Hora y dónde ver Colombia vs Noruega

El partido entre Colombia y Noruega tendrá lugar este 2 de octubre y su puntapié inicial será a partir de las 3:00 p.m.

Si desea ver este partido puede hacerlo a través de las señales de Gol Caracol y Canal RCN.