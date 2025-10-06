¿Cuál será el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20? Fecha y hora de los octavos de final

La Selección Colombia volvió a ver acción en el Mundial Sub-20 el pasado 5 de octubre. El equipo ‘tricolor’ se midió a Nigeria, en lo que fue el último choque de la fase de grupos de este torneo juvenil.

El equipo de César Torres llegó a este partido sin caer derrotado, y logró mantener este invicto durante toda la primera fase de este torneo en el que ha demostrado una gran fortaleza defensiva por delante de su arco.

Con este desempeño, aquí les dejamos los detalles sobre el próximo rival de este torneo ante Colombia para la fase de octavos de final.

Colombia terminó invicto en la primera fase

El equipo ‘tricolor’ ha vivido de cerca toda la emoción del Mundial Sub-20. Desde su victoria sobre Arabia Saudita, Colombia empezó con paso firme, y se ha mantenido desde el inicio.

En sus demás encuentros, los ‘cafeteros’ también consiguieron sumar, lo que les permitió asegurar su paso a la fase de octavos de final en este torneo.

En la segunda jornada, Colombia igualó a 0 ante Noruega, mientras que en el tercer partido también dividió puntos contra Nigeria por un marcador de 1-1.

Esto permitió que el equipo ‘cafetero’ definiera la clasificación en la fase de grupos de la siguiente manera:

1- Colombia – 5 puntos

2- Noruega – 5 puntos

3- Nigeria – 4 puntos

4- Arabia Saudita – 1 punto

Luego de esta potencia juvenil demostrada por Colombia, el equipo ‘tricolor’ se medirá a Sudáfrica en los octavos de final de este gran torneo.

Este choque tendrá lugar el próximo 8 de octubre a las 2:30 p.m. desde Chile, país que ha albergado esta competición sub-20.

El resto de partidos de octavos de final del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 ha presentado una gran cantidad de partidos emocionantes en su primera fase, y ya 16 equipos lograron su pase a los octavos de final.

Los choques de la próxima jornada se presentarán de la siguiente manera:

Ucrania vs España

Chile vs México

Colombia vs Sudáfrica

Argentina vs Nigeria

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

Estos partidos se llevarán a cabo entre el próximo 7 de octubre y el 9 del mismo mes, donde los seleccionados dejarán todo sobre la cancha.