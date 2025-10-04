Avanza la jornada 6 de la Bundesliga de Alemania con una impresionante actuación del delantero colombiano Luis Díaz con el Bayern Munich. Desde que llegó el guajiro al cuadro bávaro todas las expectativas han estado sobre él y francamente ha dado la altura. Díaz se convirtió en la figura del reciente encuentro en el que el Bayern goleó a domicilio al Frankfurt.

Y es que Lucho Díaz sigue confirmando por qué es el mejor futbolista colombiano del momento y que ahora busca figurar tanto en Alemania como en la Champions League de cara a la preparación y todo lo que se viene con el mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Los golazos de Luis Díaz con el Bayern Munich

Luis Díaz se convirtió en el primer futbolista colombiano en anotar un gol a los 15 segundos de iniciado del encuentro. La jugada se dio después de que los jugadores del Bayern pescaran un rebote al borde del área. Allí la capturó Serge Gnabry y desbordó para lanzar un buscapiés que conectó sorpresivamente Lucho Díaz en el segundo palo para concretar su primer tanto.

El colombiano continuó conectado con el partido y al minuto 27 asistió Harry Kane para decretar el segundo tanto del partido en favor de los de Munich. Previo a ese gol, después de la revisión del VAR, se le anuló el tanto de la igualdad al Frankfurt.

"Luis Díaz"



pic.twitter.com/Va3gWJ6tSM — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 4, 2025

GOLAZO LUIS DÍAZ, que se fue de doblete. Es tremendo lo de 'Lucho' en Alemania.



pic.twitter.com/GrHqcp9KK2 — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) October 4, 2025

Finalmente, Luis Díaz selló su recital en Frankfurt luego de un contragolpe al minuto 84 que definió de manera magistral regateando a un rival y definiendo con zurda al palo del arquero. Un verdadero golazo para el de Barrancas, La Guajira, que sigue demostrando que no solo puede brillar en equipos como el Liverpool y el Porto, sino que en tierra bávara también está haciendo lo propio.

El próximo juego del Bayern es ante el Borussia Dortmund el sábado 18 de octubre y Luis Díaz estará con Colombia en los juegos amistosos ante México y Canadá el próximo 11 y 14 de octubre.