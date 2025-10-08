En la noche del pasado martes siete de octubre del 2025 se celebró en la capital del país, uno de los clásicos más esperados de la fecha, el encuentro entre Millonarios y el América de Cali. Pese a que los dos equipos se encontraban en las últimas posiciones de la tabla, los dos quería llevarse los tres puntos para poder acercarse al grupo de los calificados a los ocho.

Durante los primeros minutos, el América de Cali demostró que tenía sed de victoria, por lo que consiguió anotar el primer gol, pero el equipo embajador no estaba dispuesto a perder en casa, por lo que bastaron unos pocos minutos para que marcara el primero. Más tarde, el árbitro pitaba un penal a favor de Millonarios por una mano de un jugador de los diablos, lo que terminó en un gol de Leo Castro que les permitió quedarse con los puntos.

De inmediato, se presentaron varios movimientos en la tabla de posiciones, por lo que los equipos lograron subir algunas casillas y los fans del cuadro albiazul empezaron a hacer cuentas de todo lo que hace falta para que clasifiquen entre los ocho primeros. Pero para esto, aún faltan algunos encuentros deportivos, pues por ahora las cuentas no les dan, quedando en el puesto doce con 17 puntos y una diferencia de menos cuatro.

Si Millonarios quiere clasificarse, el grupo de Hernán Torres tendrá que ganar todos los partidos que vienen entre ellos: Deportivo Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chico, respectivamente. Solo así, podría sumar los puntos necesarios para poder entrar en el grupo de los ocho, pasando a la siguiente ronda de la Liga BetPlay 2025-2.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-2

Bucaramanga 27 puntos Junior 25 puntos Fortaleza 25 puntos Atlético Nacional 24 puntos Medellín 24 puntos Tolima 23 puntos Santa Fe 20 puntos Deportivo Cali 20 puntos Alianza 20 puntos Once Caldas 19 puntos Llaneros 19 puntos Millonarios 17 puntos Deportivo Pereira 15 puntos Unión Magdalena 15 puntos América 14 puntos Águilar Doradas 14 puntos Envigado 13 puntos Boyacá Chicó 12 puntos Pasto 11 puntos La Equidad 11 puntos

Este es el panorama actualmente en la Liga BetPlay Dimayor 2025-2, pero el torneo está en un momento clave en donde todo podría cambiar, por lo que hay muchos equipos con la misma cantidad de puntos, pero una diferencia de goles bastante considerable.