Estos serán los 2 finalistas de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Repite Santa Fe?

La Liga BetPlay 2025-II está en un momento álgido de emociones. Luego de varios choques inolvidables en la primera fase, los combinados chocan entre si en la fase de los cuadrangulares, donde dejan ver su poderío.

El desarrollo de esta etapa de clasificación ha mostrado un desarrollo sumamente igualado, lo que deja todo en un territorio de difícil pronóstico.

Sin embargo, la inteligencia artificial se atrevió a dar un pronóstico, y en este caso les contamos los 2 finalistas a los que apunta esta tecnología.

Así va la tabla de los cuadrangulares

Tal y como sucede cada año, 8 equipos del fútbol colombiano llegan a los cuadrangulares con el sueño de convertirse en finalistas.

Todo el semestre se define en esta ronda dividida en 2 grupos, donde nada se define hasta el último minuto.

De hecho, en este 2025-II los cuadrangulares han iniciado con una gran cantidad de igualdad entre todos los equipos.

Luego de 2 fechas disputadas, la tabla de posiciones de los cuadrangulares marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 4 puntos

2- Atlético Nacional – 4 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- América de Cali – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 4 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

Cada uno de los equipos confía en la posibilidad de lograr su clasificación, pero, la gran mayoría se guarda su pronóstico por lo poco previsible que es esta fase.

Aun así, la inteligencia artificial se atrevió a analizar el contexto actual, y aseguró cuales serán los 2 equipos que llegarán a la final.

La IA predijo los 2 finalistas de la Liga BetPlay 2025-II

La IA asegura que la igualdad en la tabla de los cuadrangulares es notable, pero, resaltó 2 favoritos de manera clara.

El primero de ellos es el Independiente Medellín. Según la inteligencia artificial, este será el finalista del grupo A, a pesar del mal inicio.

Gemini, la IA de Google destaca que este apunte se debe a la ventaja que tiene el equipo paisa por el punto invisible logrado en la gase regular.

Por otro lado, según esta tecnología, el rival de este club será el Deportes Tolima, a quien considera un candidato fuerte por lo mostrado en la primera fase.

Ante esto, para la IA la final se daría entre Independiente Medellín y Deportes Tolima en lo que sería un choque por todo lo alto.