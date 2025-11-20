Así quedó la tabla de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras la derrota de Santa Fe ante Bucaramanga

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II dieron inicio esta semana, y varios equipos demostraron su nivel. Clubes de la talla de Independiente Medellín, Junior de Barranquilla o Atlético Bucaramanga vivieron un debut por todo lo alto.

De hecho, uno de los partidos claves de esta nueva etapa fue el protagonizado por Santa Fe y Bucaramanga el pasado 19 de noviembre en el Estadio Américo Montanini.

Este choque acabó con victoria para los santandereanos, quienes derrotaron a los capitalinos por 1-0, lo que produjo los primeros movimientos en la tabla de posiciones, y aquí se los contamos.

El inicio de los cuadrangulares 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II ha dejado varias emociones. Desde su etapa de todos contra todos, una amplia cantidad de equipos y jugadores han demostrado su talento.

Luego de una larga contienda, la competencia arrojó 8 clasificados a la fase de los cuadrangulares. Estos equipos fueron:

1- Independiente Medellín

2- Deportes Tolima

3- Atlético Nacional

4- Atlético Bucaramanga

5- Junior de Barranquilla

6- Fortaleza

7- Independiente Santa Fe

8- América de Cali

Estos equipos quedaron divididos en 2 grupos: el primero de ellos con Junior, Atlético Nacional, Medellín y América; mientras que el segundo de ellos presenta a Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Fortaleza y Atlético Bucaramanga.

Varios de estos equipos vivieron sus primeros encuentros por la Liga BetPlay 2025-II, y uno de ellos fueron los ‘cardenales’, quienes perdieron ante Atlético Bucaramanga.

A partir de esto, la tabla del grupo B marcha de la siguiente manera:

Así van los grupos de la Liga BetPlay 2025-II

1- Deportes Tolima – 3 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

3- Fortaleza – 0 puntos

4- Independiente Santa Fe – 0 puntos

Por otro lado, el grupo A luego de su primer encuentro marcha de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 3 puntos

2- Independiente Medellín – 0 puntos

3- Atlético Nacional – 0 puntos

4- América de Cali – 0 puntos

Cabe recordar que Atlético Nacional y América de Cali son los únicos equipos que aun no han realizado su debut en los cuadrangulares, y estos se medirán entre si este 20 de noviembre, desde las 7:30 p.m.

Del mismo modo, el próximo encuentro de Independiente Santa Fe será el 22 de noviembre, cuando se mida a Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín.