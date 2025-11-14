Falta poco para conocer al gran ganador de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que en esta oportunidad varios de los equipos colombianos más grandes han pasado por un cambio radical. Incluso, algunos clubs como Millonarios no lograron clasificarse entre los ocho.

Pese a eso, si se presentaron varias sorpresas, entre ellas algunas relacionadas con la clasificación de equipos como Bucaramanga y Fortaleza, que sin duda lograron brillar a lo largo de todas las fechas del todos contra todos. Por otro lado, los primeros puestos fueron de los paisas, por un lado, Independiente Medellín y por el otro lado para Ibague, con el Deportes Tolima.

Estos dos serían las cabezas de serie para poder estar de primeras en sus grupos, además, las posiciones de cada uno de estos, define quiénes serán los primeros en jugar en casa y dónde va a terminar la serie de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2. Por eso, en la noche de este jueves 13 de noviembre se dieron a conocer las llaves finales del torneo en el sorteo que hizo Win Sports.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares finales de La Liga BetPlay 2025-2?

Los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales son Independiente Medellín, Atletico Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza, Junior, Santa Fe y América. Después de que se vivieran los partidos finales por todo lo alto, con resultados inesperados.

Es importante recordar que en el caso de la fase II de los cuadrangulares finales se van a jugar en total seis partidos, con Independiente Medellín como cabeza de grupo A y el Deportes Tolima en el B. Al finalizar los encuentros deportivos, los dos que tengan más puntos, serán los que van a avanzar a la siguiente ronda.

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza CEIF

Santa Fe

Esto quiere decir que en esta oportunidad, la última fecha de los cuadrangulares finales se van a jugar en Medellín y en Ibague. Además, los encuentros de la primera fecha serán de la siguiente forma en el grupo A: Atlético Nacional vs. América y Junior vs. Independiente Medellín.

En el gupo B los partidos de la primera fecha serán los siguientes: Fortaleza vs. Tolima y Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe.