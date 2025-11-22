Independiente Santa Fe vs Fortaleza: hora y dónde ver EN VIVO los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe vs Fortaleza llega para volver a poner los cuadrangulares en la palestra de atención del fútbol colombiano. Ambos equipos chocarán y buscarán posicionarse de una mejor manera en esta fase.

Luego de caer en su debut ante Atlético Bucaramanga, el ‘león’ y sus hinchas confían plenamente en poder conseguir un mejor resultado que mejore sus posibilidades.

Más noticias: Esta es la tabla de los mayores goleadores del mundo ¿Messi alcanzó a Cristiano Ronaldo?

Por ello, este será un completo duelo de titanes, y para que no se lo pierda, aquí les contamos todos los detalles con los que podrá seguir un choque vital para ambos clubes.

El inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Las emociones han estado a la orden del día en la Liga BetPlay 2025-II. Los cuadrangulares han dado inicio, y 8 equipos han comenzado su carrera con el objetivo de llegar a las finales de fútbol en Colombia.

Equipos de talla enorme confían plenamente en conseguir un boleto a la ronda final, tal y como es el caso de Independiente Santa Fe.

El ‘león’ cayó derrotado en su primer encuentro pero confía en poder enderezar rumbo, aunque para hacerlo deberá superar un duro escollo, como lo es Fortaleza.

De hecho, el ‘Forta’ también deberá salir a dejar todo en la cancha, luego de caer por 1 tanto en su debut ante Deportes Tolima.

Más noticias: Más de mil jugadores de fútbol serán investigados por apuestas y amaños de partidos; esto se sabe

Luego de la primera jornada, la tabla de posiciones de los cuadrangulares se ha posicionado de la siguiente manera:

Grupo A

1- Atlético Nacional – 3 puntos

2- Junior de Barranquilla – 3 puntos

3- Independiente Medellín – 0 puntos

4- América de Cali – 0 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 3 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

3- Fortaleza – 0 puntos

4- Independiente Santa Fe – 0 puntos

Con este panorama, tanto Santa Fe, como Fortaleza necesitan con urgencia poder imponerse, y lograr sus primeros 3 puntos.

Hora y dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs Fortaleza

En caso de que desee seguir este choque imperdible, les recordamos que está pautado para dar inicio a partir de las 5:00 p.m. de este 22 de noviembre, cuando la pelota empiece a rodar sobre el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital.

La transmisión oficial de este partido podrá ser sintonizada a través de las señales de WinSports+.