Los mejores animes que se estrenaron este 2025, según la IA; son imperdibles

Este 2025 estuvo cargado de grandes estrenos que encantaron a todos los amantes del anime. Para definir cuáles fueron los mejores, decidimos recurrir a la inteligencia artificial y así conocer su opinión referente a los titulares que se convirtieron en los favoritos del público. Descubra aquí cuáles mencionó y si ya vio estas producciones, si no lo ha hecho, es un buen momento para hacerlo.

Los anime han ganado gran popularidad en los últimos años por sus grandes historias que atrapan a todos desde el primer segundo. Por lo general, estas producciones tienen múltiples episodios y temporadas, lo que la hace más atractiva para el público.

Los mejores animes que se estrenaron este 2025

Sin duda, este fue un buen año para ser fan del anime. Grandes historias llegaron a la pantalla grande para entretener a todo su público y aunque se convirtieron en las favoritas de muchos, algunas consiguieron ser las mejores de este 2025. Sin embargo, para nosotros es muy difícil determinarlo, por lo que decidimos recurrir a la IA y conocer su opinión.

Gemini, la inteligencia artificial de Google fue nuestra aliada, basándose en la popularidad, por cumplir con los estándares en cuanto a producción, narrativa e impacto cultural que lo han ayudado conectar con el público. Allí hizo referencia a dos: ‘Solo Leveling 2’ y ‘Sakomoto Days’, por las siguientes razones.

‘Solo Leveling 2’

Según mencionó la IA, esta producción es considerada el estándar de oro de la animación fantasía de este 2025. La primera entrega fue un fenómeno global, y esta segunda parte dejó aún más arriba la satisfacción del público con las luchas brutales, un arte visual impactante y un ritmo narrativo que mantienen a todos pegados a la pantalla.

‘Sakomoto Days’

La IA aseguró que esta serie es “una clase magistral de acción creativa y humorística”. El protagonista, Sakomoto, es un exsicario muy legendario que no puede hablar, por lo que sebe usar el lenguaje de señas para comunicarse, al igual que objetos cotidianos llegando hasta las armas letales. Su combinación entre las acciones frenéticas con a comedia costumbrista la convierte en una producción muy original e imperdible.