Animes imperdibles que se estrenan en diciembre: El FINAL de My Hero Academia y más
Después de casa una década, el final definitivo de My Hero Academia se estrenará este mes con la octava y última temporada.
Después de casa una década, el final definitivo de My Hero Academia se estrenará este mes con la octava y última temporada.
El anime se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más populares alrededor del mundo. Lo que antes solo seguía un grupo reducido de fans, hoy en día llega a muchísimas personas que disfrutan cada semana de nuevas historias y personajes.
Le puede interesar: Lista de animes que llegarán a Crunchyroll antes de que se acabe el 2025
Con la llegada de las plataformas de streaming, la cantidad de series de anime disponibles ha crecido muchísimo. Servicios como Crunchyroll y Netflix lanzan cada mes nuevas temporadas y producciones, así que siempre hay algo nuevo para ver, ya sea fantasía, acción o dramas escolares. Diciembre viene cargado de estrenos y finales importantes.
Este cierre de año es especial para muchos fans, particularmente por la llegada de nuevas series y el final de un anime muy popular.
Después de muchos años al aire, la historia de Izuku Midoriya (Deku) llega a su conclusión. La octava y última temporada emitirá su episodio final el sábado 13 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Será un momento muy esperado para quienes han seguido la serie desde sus inicios.
Mire también: Tres series de anime que le van a gustar si es fan de Demon Slayer; algunas se pueden ver GRATIS
Además del final de My Hero Academia, diciembre y los primeros días de enero también traen otros estrenos interesantes:
Fate/strange Fake se estrenará el martes 31 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Se trata de un nuevo anime en formato especial que cerrará el año con algo innovador para los fans de la franquicia.
Record of Ragnarok – Temporada 3 llegará a Netflix durante diciembre de 2025, aunque la fecha exacta todavía no está confirmada. Es una nueva temporada que continúa la historia de batallas entre dioses y humanos.
One Piece – Egghead Island Parte 2 seguirá estrenando episodios semanales durante todo diciembre. Podrá verse tanto en Crunchyroll como en Netflix, continuando con la saga actual sin pausa.
Grisaia Phantom Trigger debutará el 1 de enero de 2026 en Crunchyroll. Aunque técnicamente es de enero, muchas veces se considera parte de los estrenos de finales de diciembre. Es un nuevo anime que abre la temporada de invierno.
Wash It All Away se estrenará el domingo 5 de enero de 2026, posiblemente también en Crunchyroll (la plataforma aún no está confirmada). Es un nuevo anime que podría considerarse un “pre-estreno” de la temporada invernal.