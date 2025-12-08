Animes imperdibles que se estrenan en diciembre: El FINAL de My Hero Academia y más

El anime se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más populares alrededor del mundo. Lo que antes solo seguía un grupo reducido de fans, hoy en día llega a muchísimas personas que disfrutan cada semana de nuevas historias y personajes.

Con la llegada de las plataformas de streaming, la cantidad de series de anime disponibles ha crecido muchísimo. Servicios como Crunchyroll y Netflix lanzan cada mes nuevas temporadas y producciones, así que siempre hay algo nuevo para ver, ya sea fantasía, acción o dramas escolares. Diciembre viene cargado de estrenos y finales importantes.

Estrenos de animes destacados en diciembre 2025

Este cierre de año es especial para muchos fans, particularmente por la llegada de nuevas series y el final de un anime muy popular.

El Gran Final de My Hero Academia

Después de muchos años al aire, la historia de Izuku Midoriya (Deku) llega a su conclusión. La octava y última temporada emitirá su episodio final el sábado 13 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Será un momento muy esperado para quienes han seguido la serie desde sus inicios.

Otras novedades de Fin de Año

Además del final de My Hero Academia, diciembre y los primeros días de enero también traen otros estrenos interesantes: