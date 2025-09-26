Cine y TV

Serie de anime Dan Da Dan

Los 5 animes más populares de esta semana en Crunchyroll para hacer maratón

Estas son las series de anime que han ganado popularidad en la plataforma de streaming durante las últimas semanas.

Indira Córdoba

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime que ha ganado mucha popularidad en Colombia. Desde sus inicios, ha ofrecido una gran oferta de series y películas de Japón, tanto los estrenos recientes como títulos clásicos.

Muchos fanáticos valoran que Crunchyroll tenga subtítulos al español o doblajes, lo que hace más fácil para quienes no dominan el idioma original disfrutar del contenido. Además, su catálogo variado le permite a los espectadores explorar muchos géneros: acción, fantasía, romance, terror, comedia, etc.

Colombia ha sido uno de los países de Latinoamérica donde Crunchyroll ha crecido más rápido. La razón principal es que los aficionados al anime tienen ahora acceso legal y en tiempo cercano a lo que se estrena en Japón.

Cada semana se suman nuevos episodios, nuevas temporadas, e incluso estrenos exclusivos. Por esto mismo, vale la pena revisar qué series están más vistas en estos días si busca qué maratonear este fin de semana.

Los 5 animes más populares de esta semana en Crunchyroll

A continuación, le presentamos cinco series de anime que están siendo de las más populares en Crunchyroll esta semana. Si le interesa algo que atrape y lo mantenga enganchado, estas producciones son buenas opciones:

  1. Gachiakuta
    En una ciudad flotante donde los ricos se deshacen de su basura y de las personas, a Ludo lo acusan de asesinato y lo arrojan al Abismo, un infierno habitado por las bestias de la basura. Para sobrevivir, deberá hacer uso de un nuevo poder y unirse a los Limpiadores. El objetivo de Ludo no es solo acabar con los monstruos, sino también con aquellos que lo arrojaron al Infierno.
  2. Kaiju No.8
    Kaiju No. 8 es uno de los mangas más populares de los publicados en la Shonen Jump+ en los últimos años, una refrescante mezcla de acción, comedia y aventura. Aunque al principio los lectores encontraron similitudes entre Kaiju No. 8 y series como Attack on Titan, Chainsaw Man y One-Punch Man, no tardaron en enamorarse de sus elementos únicos, su estilo gráfico y su protagonista
  3. Dan Da Dan
    DAN DA DAN es un anime de acción y comedia sobrenatural basado en el exitoso manga de Yukinobu Tatsu, que mezcla fantasmas, extraterrestres y romance adolescente. Cuando Momo, una estudiante de instituto que proviene de una familia de médiums y se burla de los extraterrestres, conoce a Okarun, un chico obsesionado con lo oculto que cree en los extraterrestres, su rivalidad los lleva a enfrentarse a amenazas paranormales reales.
  4. One Piece
    Embárcate en el viaje de tu vida con One Piece. La épica serie de anime creada por el renombrado mangaka Eiichiro Oda es un fenómeno global que ha cautivado los corazones de varias generaciones de fanáticos a lo largo de 25 años.
  5. The Water Magician
    La reencarnación hacía soñar a Ryo con la paz, pero en su lugar se encuentra en un desierto infestado de monstruos. Gracias a la magia del agua y a su eterna juventud, sobrevive durante 20 años a innumerables maleficios y se convierte en uno de los magos más poderosos de la historia.

