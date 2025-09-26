Los 5 animes más populares de esta semana en Crunchyroll para hacer maratón

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime que ha ganado mucha popularidad en Colombia. Desde sus inicios, ha ofrecido una gran oferta de series y películas de Japón, tanto los estrenos recientes como títulos clásicos.

Muchos fanáticos valoran que Crunchyroll tenga subtítulos al español o doblajes, lo que hace más fácil para quienes no dominan el idioma original disfrutar del contenido. Además, su catálogo variado le permite a los espectadores explorar muchos géneros: acción, fantasía, romance, terror, comedia, etc.

Colombia ha sido uno de los países de Latinoamérica donde Crunchyroll ha crecido más rápido. La razón principal es que los aficionados al anime tienen ahora acceso legal y en tiempo cercano a lo que se estrena en Japón.

Cada semana se suman nuevos episodios, nuevas temporadas, e incluso estrenos exclusivos. Por esto mismo, vale la pena revisar qué series están más vistas en estos días si busca qué maratonear este fin de semana.

Los 5 animes más populares de esta semana en Crunchyroll

A continuación, le presentamos cinco series de anime que están siendo de las más populares en Crunchyroll esta semana. Si le interesa algo que atrape y lo mantenga enganchado, estas producciones son buenas opciones:

