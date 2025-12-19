A lo largo del 2025, la plataforma de streaming Netflix logró sorprender a cientos de personas en todo el mundo con su contenido. En los últimos días, se dio a conocer cuáles son esas producciones que van a estar disponibles en el 2026 en la serie de animé que es una de las más populares en la actualidad.

Es importante mencionar que Netflix no es la plataforma oficial de anime; es Crunchyroll, pero algunas producciones se suben todos los años a la plataforma. Por lo que ya revelaron algunas de las producciones que llegarán en los próximos meses y esperan sorprender a todos los usuarios.

¿Cuáles son las producciones de anime que se estrenan en Netflix en el 2026?

Durante el primer semestre del año se vienen varias películas de anime que buscan posicionarse en la plataforma de streaming. Por lo que este es el listado de algunos de los más esperados hasta el momento.

Pokémon Horizons: La tercera temporada de esta serie de anime ya está lista para llegar a la plataforma. Dirigida por Saori Den y producida por OLM, en Japón se estrenó el 11 de abril del 2025, pero en Netflix solo se va a estrenar desde el seis de enero del 2026 en Estados Unidos y se espera que solo unos días después en LATAM.

Love Through a Prism: Un anime creado por Yoko Kamio y producido por Wit Studio, Kazuto Nakazawa, Tetsuya Takahashi y Saki Fujii.Cuenta la historia de todo lo que se vivió en Europa en el siglo XIX cuando una estudiante llega a estudiar arte; su estreno sería el 15 de enero del 2026.

Comic Princess Kaguya: Es uno de los lanzamientos más esperados para el 2026, por lo que es una mezcla de todo lo relacionado con la música, una estética visual única y una historia que desde ya recibe halagos por parte de la crítica. Allí buscan ilustrar de la mano de los mejores artistas todo lo que pasó en Japón hace varios años, en donde todo lo que pasaba en el país era algo polémico.