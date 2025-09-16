Este es el truco con el que puede mejorar la velocidad de su celular: puede hacerlo en solo segundos

Su teléfono celular es, indudablemente, uno de los accesorios más importantes en el día a día. Este elemento tecnológico le permite una gran cantidad de facilidades y comodidades, que le facilitan sus tareas cotidianas.

Constantemente miles de personas consideran la posibilidad de cambiar su teléfono celular, con el objetivo de que este artefacto funcione de manera más rápida.

Más noticias: Paso a paso para aumentar la velocidad del WIFI en celular: Hay un error clave que muchos cometen

Sin embargo, en caso de que el suyo se esté volviendo ligeramente lento y no desee cambiarlo aun, les contamos un truco con el que puede mejorar su velocidad en solo segundos.

¿Cómo mejorar la velocidad de su teléfono celular con un simple truco?

Para miles de personas en el mundo, el teléfono celular le permite una gran cantidad de facilidades constantes.

No obstante, estas pueden verse claramente disminuidas si su celular empieza a volverse lento. Con el uso y el paso de los años, es normal que estos elementos pierdan velocidad.

Ya sea por la acumulación de archivos, o por el exceso de aplicaciones, su teléfono puede tardar cada vez más tiempo en cumplir tareas que antes eran inmediatas.

Esto puede generarle gran molestia, e incluso que empiece a pensar la posibilidad de cambiarlo, pero, les contamos que esto puede solucionarse fácilmente.

Su celular acumula muchos archivos pesados que son visibles, pero otros también pasan desapercibidos, y eliminarlos pueden hacer más rápido el funcionamiento de su dispositivo.

Uno de estos archivos que pasan por alto, es la caché de sus teléfonos celulares. Esta es acumulada por varias aplicaciones, a medida que aumenta su uso.

De hecho, una de las que más acumula caché es WhatsApp, pero, eliminarla tarda solo segundos, en un truco que mejorará sin dudas el uso de su smartphone.

Más noticias: ¿iPhone 16 Pro o iPhone 17 Pro? Esto es todo lo que debes saber antes de cambiar tu celular

Para eliminar esta caché debe ir a los ajustes de su dispositivo, y luego ir al apartado de aplicaciones. Allí buscará WhatsApp y en ‘almacenamiento’ podrá ver la caché, incluido su peso y la opción de borrarla.

Con solo pulsar la opción de ‘borrar’, este peso será eliminado de su celular lo que le permitirá que su uso sea más ágil. Cabe aclarar que esto no eliminará ninguno de los datos de su WhatsApp.

Del mismo modo, se recomienda borrar la caché de otras aplicaciones, las cuales acumulen un peso innecesario en su teléfono celular.