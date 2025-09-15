Paso a paso para aumentar la velocidad del WIFI en celular: Hay un error clave que muchos cometen

Todos los días, cientos de personas en todo el mundo usan WiFi para poder acceder a sus aplicaciones, redes sociales y demás funcionalidades de su celular. Sin embargo, lo más importante es poder tener una excelente velocidad, para que funcione de la forma correcta, pero si este no es su caso, le traemos algunos consejos que podrían ayudar.

Lo primero y quizás lo fundamental para que pueda disfrutar de una buena calidad de internet en su caso por medio de su WiFi, es que tiene que tener una importante capacidad de internet, es decir que la cantidad que haya contratado sea acorde a los dispositivos que se van a conectar todos los días a esta misma red. En caso de que ya hiciera esto y no funcionara, le tenemos algunos trucos nuevos que podrían marcar la diferencia a la hora de usar sus dispositivos en casa.

Leer más: Así es el iPhone 17 Air, el celular más delgado y eficiente de Apple: precio y características

Paso a paso para aumentar la velocidad del WIFI en celular