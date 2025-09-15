Paso a paso para aumentar la velocidad del WIFI en celular: Hay un error clave que muchos cometen

Lo primero y quizás lo fundamental para que pueda disfrutar de una buena calidad de internet en su caso por medio de su WiFi, es que tiene que tener una importante capacidad de internet, es decir que la cantidad que haya contratado sea acorde a los dispositivos que se van a conectar todos los días a esta misma red. En caso de que ya hiciera esto y no funcionara, le tenemos algunos trucos nuevos que podrían marcar la diferencia a la hora de usar sus dispositivos en casa.
Paso a paso para aumentar la velocidad del WIFI en celular
Aunque no parezca, este truco te podría funcionar muy bien a la hora de mejorar la calidad del internet WiFi en tu celular, es teniendo el modem en un lugar estratégico, que quede totalmente centrado en el hogar para que así pueda disfrutar de la mejor cobertura y la capacidad que tiene. Además, procura no abrir muchas pestañas o aplicaciones que usen internet al mismo tiempo, esto lo único que hará es que funcione un poco más lento, teniendo en cuenta que hay varias opciones que necesitan de conexión en el momento.
2. Pese a que muchas personas no lo creen, tener la conexión de bluetooth activada todo el tiempo, solo va a hacer una fuerte interferencia con el WiFi por lo que esto hará que todo funcione un poco más lento de lo normal. Esto se debe a que las dos utilizan las mismas frecuencias de señal, por lo que una va a interferir entre la otra, por lo que al final ninguno va a funcionar en su 100% de capacidad.
3. Deshabilite las actualizaciones en segundo plano, pues esto solo hará que, mientras que usa su celular, se vayan descargando aplicaciones en una segunda ventana, por lo que al final, va a necesitar más conexión y esto hará que funcione un poco más lento. Lo mejor es que tenga el control total de su dispositivo móvil, de esta manera usted podrá tomar la decisión de qué apps quiere o no tener en su última versión para obtener mejores resultados.
