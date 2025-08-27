Así puede bloquear un iPhone con solo la voz; truco por si le roban el celular

El robo de celulares sigue siendo una de las problemáticas más recurrentes en Bogotá, afectando a miles de ciudadanos cada año. Ante este panorama, los usuarios buscan constantemente nuevas maneras de proteger la información que guardan en sus dispositivos, ya que, el mayor riesgo no está solo en perder el equipo, sino en que los delincuentes accedan a datos personales, contraseñas y cuentas bancarias.

Así las cosas, los iPhone se han convertido en uno de los objetivos más apetecidos por los ladrones debido a su alto valor en el mercado y a la calidad de sus componentes. Sin embargo, Apple ha desarrollado múltiples herramientas de seguridad que permiten salvaguardar la información de sus usuarios, incluso cuando el dispositivo ya ha sido robado.

¿Cómo bloquear con la voz el iPhone?

Entre estas medidas, existe una herramienta poco conocida que puede ayudar en una situación de hurto: el bloqueo por voz. Esta función permite bloquear el iPhone con solo pronunciar una frase predefinida, evitando así que terceros accedan al contenido del dispositivo.

Su funcionamiento es sencillo: al detectar el comando configurado previamente, el iPhone se bloquea de inmediato, cerrando el acceso a aplicaciones, fotos, mensajes y cualquier otra información sensible. Esto es especialmente útil en casos en los que el usuario no pueda tomar el teléfono físicamente para bloquearlo de forma manual.

Paso a paso para activar el bloqueo por voz

Según el sitio oficial de Apple, para activar esta función es necesario seguir estos pasos:

Acceda a la Configuración del iPhone. Ingrese a Accesibilidad. Seleccione la opción Funciones rápidas de voz. Presione Configurar función rápida de voz. Elija la acción Bloquear pantalla. Escriba el comando que desee utilizar, por ejemplo: “Bloquéate”, “Bloquear” o “Apagar”.

Para garantizar la seguridad, el sistema solicitará repetir la frase tres veces, lo que asegura que solo el propietario pueda activarla con su voz. Esta función viene preinstalada en algunos modelos recientes con iOS 18