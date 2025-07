La playlist perfecta para los fanáticos de Metallica: estas son las canciones que debe agregar

Si usted es de los que siente que el día no inicia sin una buena descarga musical o que la mejor terapia es gritar ‘Exit light, enter night’ a todo pulmón, esta playlist es diseñada para usted. No es una recopilación cualquiera, sino de una selección pensada para homenajear al sonido aplastante, fuerte, poderoso y glorioso de Metallica.

Acá no hay relleno ni lados B por dárnoslas de puristas: son las canciones que todo fan de la banda debe tener en una playlist, algo así como guardar un amuleto de fuerza y poder.

(Master o puppets – 1986)

No importa cuántas veces la haya escuchado, esta canción es el equivalente metálico a una obra maestra. riff demoledor, estructura progresiva y esa crítica al control que no envejece jamás. Esta canción es obligatoria y por eso es la primera de la lista.

2. One

(…And justice for all – 1988)

Una oda a la guerra, al sufrimiento y a la pérdida de humanidad. pasa de ser una balada melancólica a una descarga brutal de doble bombo y guitarras furiosas. Además de una lírica poderosa y una narrativa muy sonora con final épico, hacen de esta canción uno de los himnos de la banda y pues claro, no puede faltar.

3. Seek & destroy

(Kill ‘em all – 1993)

El espíritu del thrash metal en su máxima expresión. Metallica joven, cruda y directo al cráneo. Una canción que prende cualquier concierto… o cualquier oficina donde se quiera romper la rutina. es por eso que debe ir en la lista.

(The Black Album – 1991)

Una balada oscura con letras introspectivas. No todo es velocidad; a veces el dolor se complementa con angustia y melancolía. Una canción que retumba mas en los días grises o noches de lluvia, eso se logra con la guitarra distorsionada que suena de fondo.

5. Battery

(Master of Puppets – 1986)

Velocidad con rabia y perfección en la instrumentalización. Un golpe directo al pecho, es perfecta para subir los ánimos o disfrutar de un momento con fuerza… o para destruir todo a mitad de camino. otra infaltable en la lista.

6. Sad but true

(The black album – 1991)

Un riff denso que parece, arrastrarse. Esta canción es puro power, como si cada nota tuviera una mucho peso para descargar. Ideal para ponerla una y otra vez y dejarse llevar.

7. Fade to Black

(Ride the Lightning – 1984)

Un himno del metal melódico. Comienza como un susurro y termina como una tormenta. Es Metallica en su punto más emocional y oscuro. Ineludible.

8. Creeping Death

(Ride the Lightning – 1984)

Metal bíblico, literalmente. Esta canción narra la plaga de Egipto desde el punto de vista del ángel exterminador. Es poderosa, rápida y con ese mítico “Die! Die! Die!” coreado por miles.

9. Enter sandman

(The Black Album – 1991)

Puede que esté tatuada en el pecho de tanto sonar, pero es imposible dejarla por fuera. Fue la entrada de muchos al mundo del metal, y sigue siendo una bestia en vivo.

10. Whiplash

(Kill ‘Em All – 1983)

Cierre con agresividad sonora. Es como tomarse un shot del ron mas fuerte con una inyección de adrenalina y lanzarse a poguear solo en la sala. Energía en estado puro.

¿Qué tema no puede faltar en tu playlist de Metallica?

Sabemos que quedaron muchas por fuera: Harvester of Sorrow, For Whom the Bell Tolls, Until It Sleeps, The Day That Never Comes… pero esta lista es solo el comienzo.