AC/DC es una influyente banda de rock australiana que se formó en Sídney en 1973. Su estilo musical se ha caracterizado por ser un hard rock potente y enérgico, combinado con letras directas y poderosas. La banda ha sido reconocida como una de las pioneras del género y ha dejado una huella duradera en la historia del rock.

A lo largo de su carrera, AC/DC ha producido una impresionante cantidad de éxitos, incluyendo canciones como “Thunderstruck”, “T.N.T.”, “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long”, entre muchas otras.

Asimismo, su música ha sido parte esencial de la cultura del rock durante décadas, y su energético estilo en el escenario los ha convertido en una de las bandas de rock más emblemáticas de todos los tiempos.

La mejor canción de AC/DC, según Brian Johnson

Con 17 discos de estudio en su carrera, incluyendo obras fundamentales del rock and roll como “Highway to Hell” (1979) y “Back in Black” (1980), la banda ha dejado una huella indeleble en la historia musical. De hecho, a este último álbum pertenece la canción que el vocalista Brian Johnson considera como una de las mejores en la historia del rock.

En una entrevista con Absolute Radio, Brian afirmó que “You Shook Me All Night Long”, el segundo track del lado B de “Back in Black”, es una pista extraordinaria de rock. Recordó cómo los miembros de AC/DC , Malcolm y Angus, le presentaron el título y cómo los acordes y el estribillo encajaron perfectamente.

Reforzando su admiración por “You Shook Me All Night Long”, en otra conversación con USA Weekend, Johnson mencionó que esta fue la primera canción que compuso junto a los demás integrantes de la banda. Destacó el ritmo cautivador y especial que la hace inolvidable y confesó que aún disfruta interpretándola en el escenario. Para él, esta canción ocupa un lugar muy especial en su corazón y la considera, sin duda alguna, como una de las mejores composiciones de rock de todos los tiempos.

Sobre la canción expresó que “Fue la primera pista que escribí con los chicos. Tiene un ritmo maravilloso y especial que no te deja ir” y que “Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Todavía me encanta cantarla en el escenario. Para mí, podría ser una de las mejores canciones de rock jamás escritas, si se me permite decirlo”.