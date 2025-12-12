Estas son las 5 peores canciones de Pink Floyd, según expertos; la 1 te sorprenderá

A lo largo de su historia, Pink Floyd ha sido reconocido como uno de los grupos más influyentes y respetados del rock. Sin embargo, incluso las bandas legendarias tienen momentos que no terminan de convencer a la crítica. Un panel de expertos analizó toda su discografía para identificar esas canciones que, por distintas razones, no lograron estar a la altura del resto.

El resultado es una lista polémica que seguramente generará debate entre los fanáticos. Aquí le presentamos las 5 peores canciones de Pink Floyd, según los expertos y estamos seguros que la número 1 te sorprenderá.

Lea también: Las 10 canciones de rock perfectas para escuchar durante un viaje largo; Time de Pink Floyd en la lista

Las 5 peores canciones de Pink Floyd

El portal ‘Indie Hoy’ dio a conocer cuáles son esos temas de Pink Floyd que, según los especialistas, no pasarán a la historia y que muy probablemente quedarán en el olvido con el paso del tiempo. Se trata de canciones que, pese a pertenecer a una de las bandas más influyentes del rock, no lograron conquistar ni a la crítica ni a los oyentes.

5. ‘Alan’s Psychedelic Breakfast’

A lo largo del tema se oyen ruidos de cocina, diálogos espontáneos y atmósferas psicodélicas que crean una escena cotidiana convertida en arte sonoro. Más que una canción tradicional, funciona como un experimento auditivo que refleja el espíritu creativo de la época, aunque muchos críticos la consideran una de las pistas más prescindibles del grupo.

4. ‘Atom Heart Mother’

Es el quinto álbum de Pink Floyd, lanzado en 1970, conocido por su enfoque experimental y su mezcla de rock psicodélico con arreglos orquestales. Sin embargo, es muy extenso y no hay justificación para ello.

3. ‘In the Flesh?’

Su estructura puede sentirse más como una introducción teatral que como una canción completa, lo que la hace menos disfrutable fuera del contexto del álbum. Además, su estilo grandilocuente y casi rock ópera puede resultar exagerado o recargado para quienes prefieren el sonido más sutil y atmosférico del grupo.

Le puede interesar: Este es el disco de Radiohead favorito de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd

2. ‘When You’re In’

Este es un tema suave y atmosférico, con un tono más ligero y sencillo que caracteriza gran parte de la banda en esa etapa, con melodías tranquilas y un acompañamiento musical discreto. Se podría considerar uno de los temas menos destacados de la banda porque, aunque agradable, carece de la complejidad, la innovación sonora o la fuerza emocional que hicieron célebres a otros clásicos de Pink Floyd.

1. ‘Seamus’

Aunque puede resultar simpática y curiosa, muchos críticos y fans la consideran uno de los peores temas de Pink Floyd porque se percibe como un desvío cómico y poco serio frente a la complejidad y profundidad que caracteriza al resto de su obra. Su tono trivial y repetitivo hace que, fuera de su contexto, la canción resulte prescindible.