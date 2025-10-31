Pink Floyd es una de las bandas más importantes en la historia del rock. Formada en Londres en 1965, el grupo se destacó por su enfoque experimental, sus letras reflexivas y su capacidad para crear nuevas atmosferas musicales.

La banda estuvo integrada por Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason. Cada uno aportó algo diferente a la evolución del grupo, y juntos lograron un estilo que desafió las estructuras tradicionales del rock. A lo largo de su carrera, Pink Floyd logró conectar con millones de personas en todo el mundo.

Le puede interesar: ¿Por qué David Gilmour se “avergüenza” del documental ‘Pink Floyd at Pompeii’?

Entre sus discos más destacados se encuentran The Wall, un álbum doble lanzado en 1979 que explora temas como la guerra, la educación y el aislamiento; Wish You Were Here (1975), un tributo a Syd Barrett y a la industria musical; y Animals (1977), un trabajo cargado de crítica social y política.

El álbum más vendido de Pink Floyd

El disco más exitoso de Pink Floyd, tanto en impacto como en ventas, es The Dark Side of the Moon. Desde su lanzamiento el 1 de marzo de 1973, ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo.

Con canciones como “Time”, “Money”, “Us and Them” y “Brain Damage”, el álbum trata temas como el paso del tiempo, el conflicto, la avaricia y la salud mental. Fue concebido como una obra conceptual, con cada tema conectado al siguiente tanto musical como temáticamente.

Mire también: Roger Waters reveló cuál es el disco de Pink Floyd que nunca debió ser publicado

La producción del disco, a cargo de los propios miembros de la banda junto al ingeniero Alan Parsons, fue innovadora para su época. Se utilizaron sintetizadores, efectos de sonido y grabaciones de entrevistas, lo que ayudó a crear una atmósfera única.

The Dark Side of the Moon se mantuvo en las listas de popularidad durante años y se convirtió en un referente dentro de la música contemporánea.