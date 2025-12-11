Este es el mejor corrientazo de Bogotá, según evento de gastronomía: queda en el sur ¿cuánto vale?

Bogotá es una ciudad llena de variedades, por lo que todas las personas que lleguen a la capital van a poder disfrutar de una serie de preparaciones diferentes que, sin duda, los deja con ganas de volver. Por eso, en esta oportunidad, mediante el evento ‘Aquí sí pasa’, se dieron a conocer cuáles son los mejores restaurantes de barrio para almorzar con bajo presupuesto.

Se trata del corrientazo más delicioso y económico que va a encontrar en la ciudad, un plato que, aunque cientos de personas comen todos los días, hay unos que se destacan más que otros. En esta oportunidad, revelaron cuál fue ese restaurante que se queda con el primer puesto por tener la comida casera más rica del centro de la capital.

¿Dónde venden el mejor corrientazo de Bogotá y cuánto vale?

Hay cientos de restaurantes en la ciudad, por lo que las personas pueden elegir cuál es su favorito teniendo en cuenta varios aspectos. Sin embargo, lo que más resalta en esta oportunidad es el sabor, la calidad y el precio bajo que, sin duda, lo convirtió en el favorito.

El mejor corrientazo de Bogotá sería el de Rosa Elena Mora, quien se quedó con el premio al mejor corrientazo de la ciudad según el programa ‘Sabor Bogotá 2025’. La mujer lleva varios años trabajando por llevar la comida más deliciosa a cientos de personas que todos los días llegan hasta su restaurante a poder disfrutar de un platillo que los deje sin aliento.

‘Las delicias de Rosita’ es el restaurante que para muchos es uno de los mejores para comer, por lo que tiene un menú de lujo, en donde podrán encontrar una sopa deliciosa, proteínas de diferente tipo, ensaladas deliciosas y un arroz blanco que combina a la perfección. Su toque diferente está en la forma en la que hacen sentir a las personas como en casa, con un sabor de hogar que hace todo totalmente diferente.

Se encuentra ubicado en la Carrera 2A con calle 16A en el barrio La Concordia, en el centro de la capital, una zona en donde diariamente llegan hasta más de cien personas a disfrutar de estas preparaciones deliciosas de ‘Rosita’. Además, el restaurante lleva más de 30 años allí, por lo que todo empezó en 1995 de la mano de esta mujer y su esposo.

Cada almuerzo tiene un costo de $14.000, pero quienes han visitado el lugar dicen que los platos podrían tener un precio más elevado debido a la calidad en cada preparación. Sin embargo, ella prefiere dar un valor asequible que logre ayudar al bolsillo de todas las personas que la visitan.