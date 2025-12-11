Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ para saber quién necesita un baño de ruda en el 2025
Vote en la maratón de ‘El Gallo’ por esa persona que cree que necesita un baño de ruda antes de que termine el 2025.
Este año estuvo cargado de muchas cosas positivas y negativas para la vida de cientos de personas, por lo que, sin duda, en algún momento las personas pensaron que necesitaban “Un baño de ruda”, para atraer cosas buenas. Pese a eso, hay unos que en serio lo necesitan, pues definitivamente, a lo largo de los últimos meses, vivieron cosas que nunca se imaginaron.
Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuáles son esas personas que, para el equipo de ‘El Gallo’, son los que, sin duda, necesitan ruda antes de que termine el año. En esta oportunidad, hay varios que son todo un grupo, que sin duda no han tenido un periodo bueno.
Pero también hay algunos artistas, quienes pasaron por momentos que no fueron tan buenos y sin importar el papel que estaban interpretando, las cosas no se les dieron de la mejor manera. Por eso, con su ayuda, vamos a identificar a aquellos que sí o sí necesitan un “Baño de ruda”.
Vote AQUÍ por esa persona que necesita un ‘baño de ruda en el 2025