Este es el plan en Bogotá que promete ponerlo a ‘viajar en el tiempo’; es GRATIS

¡Prepárate para un viaje a través del tiempo sin salir de Bogotá! Este plan gratuito te invita a descubrir la ciudad de una manera sorprendente, con momentos inesperados y detalles que te harán ver lo familiar bajo una luz completamente nueva. Una oportunidad para salir de la rutina, sorprenderte y dejar que la magia de la ciudad te atrape en cada paso.

Este plan promete transportar a sus participantes a distintas épocas de la ciudad, combinando historia, cultura y experiencias interactivas que harán que sientas que estás viajando en el tiempo. Aquí le contamos los detalles para que se programe y salga de la rutina en este mes de diciembre.

Plan GRATUITO en Bogotá

El Planetarió de Bogotá extendió una invitación a todos los bogotanos y personas que se encuentren en la capital colombiana a vivir una experiencia completamente diferente. El evento promete a los asistentes ponerlos a ‘viajar en el tiempo’ y que todos puedan descubrir nuevos mundos.

“Es un espacio concebido para despertar la curiosidad y potenciar una experiencia lúdica, narrativa y profundamente imaginativa. Te invita a sumergirse en distintos momentos históricos, comprender sus contextos, descubrimientos y formas de vida, y vincular ese conocimiento con el presente y con los futuros posibles que pueden imaginarse“, explican en la página de la Alcaldía.

Las personas que quieran asistir lo podrán hacer de manera gratuita en El Planetario de Bogotá y la entrada estará habilitada hasta completar el aforo. Este plan familiar se encuentra disponible desde el 2 de diciembre e irá hasta el próximo 23 desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.