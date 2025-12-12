Este es el plan en Bogotá que promete ponerlo a ‘viajar en el tiempo’; es GRATIS
¿Es posible viajar en el tiempo? Las personas podrán descubrirlo totalmente GRATIS en el mes de diciembre. Aquí todos los detalles.
¿Es posible viajar en el tiempo? Las personas podrán descubrirlo totalmente GRATIS en el mes de diciembre. Aquí todos los detalles.
¡Prepárate para un viaje a través del tiempo sin salir de Bogotá! Este plan gratuito te invita a descubrir la ciudad de una manera sorprendente, con momentos inesperados y detalles que te harán ver lo familiar bajo una luz completamente nueva. Una oportunidad para salir de la rutina, sorprenderte y dejar que la magia de la ciudad te atrape en cada paso.
Este plan promete transportar a sus participantes a distintas épocas de la ciudad, combinando historia, cultura y experiencias interactivas que harán que sientas que estás viajando en el tiempo. Aquí le contamos los detalles para que se programe y salga de la rutina en este mes de diciembre.
Lea también: ¿Sin planes para este fin de semana? 5 animes más populares en Crunchyroll para hacer maratón: no se los puede perder
El Planetarió de Bogotá extendió una invitación a todos los bogotanos y personas que se encuentren en la capital colombiana a vivir una experiencia completamente diferente. El evento promete a los asistentes ponerlos a ‘viajar en el tiempo’ y que todos puedan descubrir nuevos mundos.
“Es un espacio concebido para despertar la curiosidad y potenciar una experiencia lúdica, narrativa y profundamente imaginativa. Te invita a sumergirse en distintos momentos históricos, comprender sus contextos, descubrimientos y formas de vida, y vincular ese conocimiento con el presente y con los futuros posibles que pueden imaginarse“, explican en la página de la Alcaldía.
Le puede interesar: Este es el mejor corrientazo de Bogotá, según evento de gastronomía: queda en el sur ¿cuánto vale?
Las personas que quieran asistir lo podrán hacer de manera gratuita en El Planetario de Bogotá y la entrada estará habilitada hasta completar el aforo. Este plan familiar se encuentra disponible desde el 2 de diciembre e irá hasta el próximo 23 desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
“A través de recursos interactivos, relatos y actividades complementarias, este espacio ofrece acceso a diversos elementos de la historia y permite profundizar en cada época desde una perspectiva accesible, creativa y significativa. Explorar, participar y convertirse en un auténtico viajero del tiempo es posible: basta con navegar entre pasado, presente y futuro desde cualquier dispositivo”, se lee en la páina web.