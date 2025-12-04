Estas legendarias bandas de rock tuvieron nombres inimaginables al inicio

Antes de llenar estadios, liderar rankings y convertirse en leyendas, muchas de las bandas más importantes del rock tuvieron nombres completamente distintos, algunos olvidables, otros francamente extraños. Estas son algunas de las transformaciones más sorprendentes de la historia del género.

Es muy común que las bandas cambien sus nombres en búsqueda de su identidad, pero las más legendarias sorprendieron con nombre completamente inimaginables cuando dieron sus primeros pasos. Aquí le contamos cuáles son los nombres que llevaron en un inicio y los cambios que hicieron en el camino.

Lea también: Salió Spotify Wrapped 2025 y los memes la rompieron: “Me encantan el rock, la cumbia y Luis Miguel”

Los nombres inciales de legendarias bandas de rock

The Beatles

Antes de conquistar al mundo, la banda de Liverpool arrancó en 1956 bajo el nombre The Quarrymen, inspirados en el colegio de John Lennon. Con este nombre tocaban skiffle y rock primitivo en fiestas locales. Años después, tras varios cambios de integrantes, nació el nombre definitivo: The Beatles, con el que cambiarían la historia de la música.

Led Zeppelin

Cuando Jimmy Page reunió a su nueva banda, lo hizo bajo el nombre The New Yardbirds, ya que venía de ese grupo. Sin embargo, el nombre legal causaba problemas, así que decidieron cambiarlo. Así nació Led Zeppelin, uno de los nombres más poderosos del rock.

Pink Floyd

Antes de ser una banda psicodélica de culto, se llamaban The Tea Set. El problema ocurrió cuando descubrieron que otra banda tenía el mismo nombre. Syd Barrett improvisó un nuevo nombre inspirado en dos músicos de blues: Pink Anderson y Floyd Council. El resto es historia.

Te puede interesar: Rolling Stone eligió las 5 mejores canciones de rock del Siglo XXI: hubo grandes ausencias

Nirvana

Antes de que existiera el famoso Skid Row del glam metal, Kurt Cobain y Krist Novoselic usaban ese nombre para su banda. Para evitar conflictos, lo cambiaron a Nirvana, una decisión que terminó siendo legendaria para el grunge.

Queen

Antes de Freddie Mercury, la banda se llamaba Smile y no tenía el impacto visual ni musical que después los definiría. Cuando Freddie entró al grupo, también impuso el nuevo nombre: Queen, marcando el inicio de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.