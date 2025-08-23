Este es el disco de Radiohead favorito de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd

David Gilmour es una de las figuras más importantes en la historia del rock. Conocido mundialmente por ser guitarrista y vocalista de Pink Floyd, ha sido clave en la creación de algunos de los discos más influyentes del siglo XX.

Su estilo único, su forma de tocar la guitarra y su participación en álbumes emblemáticos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall lo han convertido en un referente musical.

Desde que se unió a Pink Floyd a finales de los años 60, Gilmour ha dejado una huella profunda en la música. Tras décadas de éxito con la banda, también ha desarrollado una carrera como solista, manteniéndose activo en la industria.

Aunque su nombre es uno de los más destacados dentro del rock, esto no ha impedido que David Gilmour sea todo un melómano y admire el trabajo de otros artistas y bandas. Entre esos nombres destaca Radiohead, grupo británico surgido en los años 90 y conocido por su estilo alternativo y su evolución musical constante.

El disco favorito de David Gilmour de Radiohead

En una entrevista concedida en 1999 a la revista Q Magazine, se le preguntó a David Gilmour por su opinión sobre OK Computer, uno de los discos más populares de Radiohead. Aunque reconoció el talento del grupo y se declaró fan, también confesó que su álbum favorito era el anterior: The Bends.

Lanzado en 1995, The Bends fue el segundo disco de Radiohead. Incluye canciones como “High and Dry” y “Fake Plastic Trees”, temas que ayudaron a definir el sonido del grupo y a consolidar su presencia en la escena musical.

En esa época, Gilmour se encontraba en una pausa luego de la gira de The Division Bell con Pink Floyd, lo que le permitió explorar más música contemporánea y descubrir este trabajo que, según sus palabras, se convirtió en su favorito.

A pesar de ser una leyenda del rock, David Gilmour ha sabido reconocer y valorar el trabajo de otros músicos.