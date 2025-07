El error que Pink Floyd cometió cuando grabó ‘The Dark Side of the Moon’ ¿Lo sabía?

Pocas bandas en la historia de la música han logrado la trascendencia de Pink Floyd. Formada en 1965 en Londres, la agrupación británica se consolidó como una de las más influyentes del rock progresivo gracias a su experimentación sonora, letras profundas y espectaculares presentaciones en vivo. Su legado sigue vigente, y uno de los pilares de su éxito es, sin duda, ‘The Dark Side of the Moon’.

Lanzado en 1973, The Dark Side of the Moon es considerado una obra maestra del rock y un hito en la historia de la música. Su innovador uso de sintetizadores, efectos de sonido y transiciones fluidas entre canciones lo convirtieron en un álbum revolucionario. Con temas que abordan la locura, el tiempo, la avaricia y la mortalidad, la obra sigue resonando con el público décadas después de su lanzamiento.

Su impacto comercial también fue enorme, pues se mantuvo en las listas de ventas durante más de 900 semanas y es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de su éxito, la banda considera que cometió un error durante su proceso de producción.

El error de Pink Floyd según el baterista Nick Mason

El baterista Nick Mason habló sobre un detalle que lamenta en relación con la grabación de The Dark Side of the Moon. Para el músico, el disco tuvo que haber sido grabado en vivo cuando este se encontraba por su mejor momento de éxito.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Mason reveló que la banda estaba tan enfocada en regresar al estudio para trabajar en Wish You Were Here (1975) que no se tomaron el tiempo de documentar audiovisualmente sus presentaciones del icónico álbum. Aunque realizaron numerosos conciertos, nunca los registraron en un formato oficial.

El caso de Pink Floyd: Live at Pompeii (1971) demuestra lo que pudo haber sido. En aquella ocasión, grabaron un espectáculo sin público en las ruinas de Pompeya, creando un documento visual impresionante. Sin embargo, la falta de éxito comercial de la película pudo haber desmotivado al grupo a repetir la experiencia con The Dark Side of the Moon.

No fue hasta 1995, con Pulse, que Pink Floyd lanzó una versión en vivo del disco, pero para entonces Roger Waters ya no formaba parte de la banda. “Si uno pudiera volver a tocar todo de nuevo, probablemente deberíamos habernos tomado más tiempo, deberíamos haber pasado más tiempo tocando ‘Dark Side’ en directo y no preocuparnos por volver al estudio para hacer ‘Wish You Were Here’. En realidad pasamos bastante tiempo en el estudio pasándolo mal cuando podríamos haber alargado las cosas un poco más, hacer más trabajo en directo y filmarlo”, comentó Mason.