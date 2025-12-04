Estas son las 2 bandas más escuchadas en Spotify en el 2025: superaron a varios reggaetoneros

Spotify se convirtió en noticia este 2025, gracias a su Wrapped. Tal y como es tradición año tras año, esta aplicación lanzó su resumen, donde muestran a sus usuarios sus artistas y canciones más escuchadas por meses.

Las redes se inundaron de imagenes de estos resumenes en lo que resaltaron varios artistas brillantes de la actualidad, pertenecientes a todo tipo de géneros.

Por supuesto que, el rock no fue la excepción, y por ello, aquí les destacaremos las 2 bandas más escuchadas de Spotify durante este 2025.

Las 2 bandas de rock más escuchadas del 2025

Si bien el auge del rock se presentó hace varias décadas, este género ha conseguido mantenerse vigente, con varias bandas que se han convertido en auténticos exponentes para la industria.

Varias agrupaciones han sido capaces de acumular fanáticos alrededor de todo el mundo, y de hecho, así lo demuestra el Spotify Wrapped.

Este resumen presentó a los artistas más escuchados del 2025 a nivel mundial, y el rock logró decir presente en las partes altas del top, gracias a 2 bandas en particular.

De hecho, ambas agrupaciones superaron a varios géneros, incluidos algunos reggaetoneros, quienes quedaron rezagados en este rating, como es el caso de Karol G o Feid.

La primera de ellas es Coldplay. Esta banda ha mantenido un legado vigente, y así lo demuestran sus shows a nivel mundial, pero también sus reproducciones en plataformas de streaming.

Esta agrupación liderada Chris Martin se encontró en el puesto 18 del ranking, lo que demuestra su peso a nivel internacional, sobre todo tras el lanzamiento de ‘Moon Music’.

El otro grupo que representó al rock dentro del ranking fue, nada más y nada menos que, Linkin Park. Los liderados por Mike Shinoda regresaron por todo lo alto, gracias a la potencia de Emily Armstrong, y su nuevo disco ‘From Zero’.

Su vuelta se ha dado por todo lo alto, gracias al apoyo de sus fanáticos, quienes los han acompañado alrededor de todo el mundo.

Esta agrupación se posicionó en el puesto 26, lo que demuestra su influencia no solo en Colombia, sino también en el mundo.

Indudablemente, el rock sigue demostrando su peso alrededor del mundo, y así se ha mantenido con bandas de nivel brillante.