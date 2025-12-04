Salió Spotify Wrapped 2025 y los memes la rompieron: “Me encantan el rock, la cumbia y Luis Miguel”

Spotify volvió a ser tendencia en todas las redes sociales, por lo que en esta oportunidad presentó su ‘Spotify Wrapped 2025’, en donde los usuarios hablaron de las canciones más escuchadas, su edad según las canciones, entre otros. De inmediato, las personas empezaron a compartir en redes sociales cuál había sido su top cinco, causando varios memes entre quienes se sorprendieron con los resultados.

Para empezar, la app le daba a conocer las canciones más escuchadas, pero también aquellos artistas que no paró de escuchar en el último año. Finalmente, le mostraba según sus gustos musicales cuál era su edad, algo que causó sensación en redes, al mostrar que personas de 20 años tenían una edad de 70 por sus gustos.

Los mejores memes del Spotify Wrapped 2025

Si usted fue una de esas personas que tuvo una edad mucho mayor a la que tiene en su Spotify Wrapped, le traemos los mejores memes que lo van a sorprender. Además, se podría hasta sentir identificado con todo lo que dicen los usuarios sobre lo que verdaderamente significaría todo esto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Guarromántico (@guarromantico_)

Personas de 20 años escuchando ritmos de los 80 con una edad musical de 70 y hasta usuarios que afirman no haber escuchado nunca a los artistas que les salieron en su top. Sin embargo, Spotify sacó a la luz todos sus secretos con esa canción que no pararon de escuchar, de ese cantante que dicen “haber odiado” todo el año.

yo haciéndome el sorprendido con mi spotify wrapped cuando ya sé que me obsesioné con los mismos artistas de siempre. pic.twitter.com/7U3Vpw6deW — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025

También están los usuarios que no quieren usar esa aplicación, por lo que hablaron de su TOP según las canciones más escuchadas en su YouTube Music. Pero no era igual, teniendo en cuenta que todo lo que mostraba Spotify era un poco más personalizado, según la cuenta de cada persona.

spotify me dijo maricona pic.twitter.com/4V8cGiiswr — flor (@palanttt) December 3, 2025

Yo después de ver mi edad sonora en el Spotify wrapped: pic.twitter.com/s1Myv195oi — Indie 505 (@Indie5051) December 3, 2025

Para finalizar el Spotify Wrapped, la app agregó una frase donde dice “La edad es solo un número, no te lo tomes personal”, que también se volvió tendencia en redes. Pues, hay quienes dicen que en realidad sí se sintieron viejos al ver el top, mientras que otros se quitaron algunos años con sus artistas favoritos.