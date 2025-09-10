Spotify anuncia la llegada de una de las funciones más pedidas por sus usuarios: ¿está disponible en Colombia?

Spotify es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones más utilizadas en materia de música. Esta plataforma es usada por miles de personas alrededor del mundo a la hora de disfrutar de sus canciones favorita día a día.

Gracias a su amplio catálogo de éxitos, y la gran cantidad de artistas que la utilizan para promocionar sus canciones, esta aplicación aumenta día tras día sus usuarios.

Con el objetivo de que sus registros aumenten incluso más, Spotify lanza grandes novedades mes a mes, y en este caso, dicha app es noticia gracias a una ansiada función que miles de usuarios pedían.

Spotify estrena una de las funciones más pedidas por sus fans

En el último tiempo, el avance de la tecnología ha sido notable. Grandes innovaciones han permitido gran comodidad para los seres humanos en su día a día.

Spotify es una gran muestra de ello, gracias a las constantes novedades que le permite disfrutar a sus usuarios mes a mes.

Más noticias: Spotify estrena nueva función para enviar mensajes directos para compartir música

Un claro ejemplo es la llegada de DJ Levi, la IA de Spotify que puede crear playlists según el algoritmo de gustos de los usuarios.

Aun así, a pesar de estas adiciones, hay una función que miles de personas han solicitado a Spotify de manera constante.

Esta se trata de la posibilidad de escuchar música sin pérdida de calidad. Para nadie es un secreto que en distintos formatos, la música se puede comprimir perdiendo cierta fidelidad de sonido.

Sin embargo, esto sería evitado por Spotify próximamente con la llegada del formato FLAC para sus usuarios, un modo de escuchar música que no tendrá pérdida de sonido y detalle.

Dicha nueva función llegará por todo lo alto, y podrá ser activada a través de su celular con el siguiente paso a paso:

1- Ir a su perfil

2- Configuración y privacidad

3- Calidad del contenido multimedia

Allí podrá conseguir la función de calidad sin pérdida.

¿Está disponible en Colombia?

Cabe destacar que, al menos por el momento, esta función no está disponible en Colombia, ya que su uso será de manera gradual en varios países.

Más noticias: La canción de rock más escuchada en la historia de Spotify: supera a ‘Bohemian Rhapsody’

Se espera que la gran llegada de esta opción se dé en el mes de octubre, en una función que solo podrán disfrutar los usuarios premium.